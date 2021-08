Suurkaupungissa hätä veden loppumisesta koronapotilailta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vedenpuhdistuksessa käytettävää nestehappea ohjataan sairaaloille Floridassa.

Yhdysvalloissa Orlandon kaupungin pormestari Buddy Dyer on kehottanut asukkaita vähentämään välittömästi vedenkulutustaan.

Hänen mukaansa vedenpuhdistamoiden käyttämää nestehappea tarvitaan tällä hetkellä paikallisissa sairaaloissa koronaviruspotilaiden hoidossa. Sairaaloiden tilanteen varoitetaan vaikeutuvan merkittävästi viikon sisällä, jos vedenkulutuksessa ei tapahdu nopeaa muutosta.

Fox35-kanavan mukaan asukkaita mahdollisesti kehotetaan keittämään käyttövetensä.

Paikallisen vesilaitoksen saamia nestehapen rekkakuljetuksia on vähennetty kymmenestä 5–7 kuljetukseen. Ihmisiä kehotetaan vähentämään erityisesti pihojen kastelua, painepesurin käyttöä ja autojen pesemistä, jotta vettä riittäisi tärkeämpiin tarkoituksiin.

– Tämä on seurausta siitä, että tarpeeksi moni ei ole ottanut rokotusta. Vakavasti sairaiden hoitoon tarvitaan yhä enemmän voimavaroja, Dyer sanoi tiedotustilaisuudessa.

Koronavirusepidemia on kiihtynyt kesän aikana Yhdysvalloissa deltamuunnoksen leviämisen myötä. Päivittäisiä tartuntoja on vahvistettu viime päivinä lähes 150 000 kappaletta eli 36 prosenttia enemmän kuin kaksi viikkoa sitten. Kuolemantapausten määrä on samassa ajassa kaksinkertaistunut noin tuhanteen päivässä.

Floridassa ei haluttu ns. pelätä ikuisesti, joten palattiin ns. normaaliin. Nyt säännöstelevät vettä, kun nestehappea ei riitä tarpeeksi vedenpuhdistamoihin, sillä suuri osa ohjataan sairaaloihin. Mieluummin kuitenkin vähentäisin nurmikon kastelua kuin odottaisin lisähappea. https://t.co/sVDpr7fsAD — Jarkko Iivarinen (@JarkkoIivarinen) August 20, 2021