Suurin tunnettu komeetta lähestyy Aurinkoa

Murikka on nyt noin kolmen miljardin kilometrin päässä Maasta.

Komeetta Bernardinelli-Bernstein, joka on nimetty sen vuonna 2014 löytäneiden tähtitieteilijöiden mukaan, on noin tuhat kertaa massiivisempi kuin muut tunnetut komeetat ja sen leveys on 62–124 mailia eli noin 100-200 kilometriä, kertoo CNN.

Jättiläiskomeetta, joka tunnetaan myös nimellä C/2014 UN271, on aurinkokuntamme laitamilta. Se tuli todennäköisesti Oortin pilvestä ja on kulkenut kohti Aurinkoamme miljoonia vuosia. Oortin pilvi on 2 000-100 000 astronomisen pituusyksikön päässä Maasta. Yksi astronomisen pituusyksikkö on noin 149,6 miljoonaa kilometriä.

Komeetta Bernardinelli-Bernstein löydettiin kuuden vuoden aikana Víctor M. Blancon neljän metrin teleskoopilla Cerro Tololon observatoriossa Chilessä kerätyistä tiedoista.

Komeetta on lähimpänä Aurinkoa vuonna 2031, jolloin sen saattaa nähdä tehokkaalla amatööriteleskoopillakin.