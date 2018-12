Suurin osa internetistä onkin feikkiä

Ihmisten osuus internet-liikenteestä vaikuttaa laskevan vuosi vuodelta. Varsinkin verkkomainontaa hyödyntävien bottien ja valetilien yleistymisen on arvioitu uhkaavan Youtuben ja Facebookin kaltaisten palvelujättien uskottavuutta ja rahoituspohjaa.

Esimerkiksi vuonna 2013 noin puolet Youtube-videopalvelun liikenteestä aiheutui boteista, jotka oli suunniteltu matkimaan ihmiskäyttäjien toimintaa. Ilmiön vuoksi feikkiliikennettä valvovien työkalujen on jopa pelätty sekoittavan vähemmistöön jäävien ihmisten ja bottiarmeijoiden toiminnan keskenään.

Marraskuun lopulla Yhdysvalloissa paljastui kaikkein aikojen suurin, noin 36 miljoonan dollarin arvoinen verkkomainoshuijaus. Syytettyjen väitetään rahastaneen mainoksista maksaneita yrityksiä tekaistulla verkkoliikenteellä, jota pyöritettiin lähes kahdella miljoonalla kaapatulla tietokoneella.

New York Magazinen mukaan bottien toimintamallit oli suunniteltu äärimmäisen yksityiskohtaisesti: botit keräsivät muilta sivustoilta evästeitä, tekivät klikkauksia ja liikuttelivat hiirtä. Huijarit olivat luoneet eräänlaisen internet-simulaation, jossa yritysten maksamat mainokset olivat ainoa yhteys reaalimaailmaan.

Ihmisiä esittävien bottien lisäksi verkossa liikkuu valtava määrä toisia ihmisiä esittäviä ihmisiä. Esimerkiksi Kiinassa on perustettu erillisiä ”klikkifarmeja”, joiden tiloissa katsotaan tiettyä videota tai ladataan sovelluksia sadoilla matkapuhelimilla.

Myös suurten verkkopalveluiden on väitetty väärentävän verkkoliikenteestä kertovia tilastojaan. Lokakuussa jätetyn oikeuskanteen mukaan Facebook on liioitellut lukujaan siitä, kuinka kauan käyttäjät katsovat palvelusta löytyviä videoita. Kanteen mukaan lukuja on vääristelty jopa 900 prosenttia.

I never tire of looking at videos of Chinese click farms. It's just so surreal to see hundreds of phones playing the same video for the purposes of fake engagment. pic.twitter.com/bHAGLqRqVb

— Matthew Brennan (@mbrennanchina) December 10, 2018