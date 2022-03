Suuri tehdas tuhottiin – ”Ukrainaa rangaistaan”

Venäjän pommitukset ovat tuhonneet Ukrainan Mariupolin satamakaupungin lähes kokonaan. Tämä osoittaa Venäjän todelliset pyrkimykset Ukrainassa, toteaa Center for Europen Policy Analysis -ajatushautomon (CEPA) tutkija Anders Östlund Twitterissä.

Hän nostaa esimerkiksi Venäjän tuhoaman Mariupolin alueella sijaitsevan Azovstalin rauta- ja terästehtaan, joka on yksi Euroopan suurimmista.

Tutkijan mukaan tehtaiden ja infrastruktuutin pommitukset osoittavat sen, että Venäjää ei kiinnosta toimintakykyinen ja elinkelpoinen Ukraina, vaikka venäläiset maan lopulta miehittäisivätkin.

– Sodassa on kyse vain Ukrainan tuhoamisesta. Puhdas rangaistus, Östlund sanoo twiitissään.

Russia's destruction of civilian factories and infrastructure tells a lot about Russia's plans for Ukraine. Russia has no interest in a functioning Ukraine even if Russia would occupy it, the war is only about destroying Ukraine. Pure punishment. https://t.co/jKxBN6vQma

— Anders Östlund (@andersostlund) March 20, 2022