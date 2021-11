Suuri siirtolaisjoukko kulkee kohti Puolan rajaa

Valkovenäläiset sotilaat saattavat videoilla siirtolaisia rajalle.

Suuri siirtolaisjoukko Valko-Venäjällä kulkee kohti Puolan rajaa. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden (alla) perusteella siirtolaisvirtaa on saattamassa aseistautuneita valkovenäläisiä sotilaita.

Valkovenäläinen toimittaja Tadeusz Giczan on jakanut Twitterissä videoita siirtolaisten kokoontumisista ja etenemisestä. Viikonloppuna kerrottiin, että Minskin keskustaan oli kerääntynyt satoja tai jopa tuhansia siirtolaisia.

Joukon kerrottiin olleen maanantaina aamulla matkalla Kuznica-Bruzgin rajaylityspaikalle.

Giczanin mukaan suuri joukko siirtolaisia kokoontui Minskissä viikonloppuna ja päätti marssia kohti Puolan rajaa tarkoituksenaan ylittää raja kerralla.

Näin suuren joukon saapuminen samaan aikaan rajalle on nostattanut huolia.

– Kulkue pysähtyi ennen ylityspaikkaa. Valko-Venäjän rajakomiteaa sanoo virallisessa lausunnossaan Puolan olevan vastuussa kriisistä, kun taas Rajakomitea on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin toimiin turvatakseen maantiellä kulkevien ihmisten turvallisuuden, Giczan tviittaa.

– Joukko ei ole vielä päässyt tarkastuspisteille, ja se kääntyi takaisin metsään.

Valko-Venäjän ja Puolan välisen rajan tilanne on kiristynyt viime aikoina, ja Puola on syyttänyt Valko-Venäjää provokaatioista. Valkovenäläisten sotilaiden ja rajavartioiden on muun muassa kerrottu ampuneen ilmaan rajalla ja osoitelleen aseilla puolalaisia.

Large numbers of Belarus’ Interior troops, prison vans and vehicles with barbed wire are arriving at the border. pic.twitter.com/FiMZ9YIy38 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

The group hasn’t reached the checkpoints and turned back into the woods pic.twitter.com/DOfjv6S0IX — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

The column stopped before the crossing. In its official statement Belarus Border Committee says that Poland is responsible for the crisis while the committee is taking all the necessary measures to provide for the safety of people moving along the highway. https://t.co/chqn77OggO pic.twitter.com/0gsLsu0yg8 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

Here we go. Kuznica-Bruzgi border crossing between Belarus and Poland. pic.twitter.com/Ka32unWnYi — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

It seems at yesterday's big gathering in Minsk, migrants took a decision to move to Kuznica-Bruzgi border crossing today at 12 to attempt to cross the border in 1 large group. First groups have already arrived. Drivers say there’s so many taxis they created a traffic jam. https://t.co/M0X4z8W0sR pic.twitter.com/Taeg30kCSr — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 7, 2021