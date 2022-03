Suuri saattue väijytettiin, hyökkääjä menetti 12 panssarivaunua

Venäjän on arvioitu kärsineen raskaita tappioita helmikuun lopulla alkaneen sodan aikana. Taistelut ovat jatkuneet kiivaina Ukrainan etelä- ja pohjoisosissa.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan hyökkääjän pataljoonan taisteluosastoista 18 olisi kärsinyt niin mittavia tappioita, että niiden taistelukyky olisi käytännössä lamaantunut. Tämän lisäksi 13 pataljoonan taisteluosastoa olisi tuhoutunut kokonaan.

Arvio merkitsisi sitä, että Venäjän lähettämistä hyökkäysjoukoista jo noin 25 prosenttia olisi menettänyt taistelutehonsa.

Viimeisen viikon aikana taistelut ovat jatkuneet kiivaana pohjoisessa Kiovan ja Tšernihivin lähialueella sekä maan eteläosissa Mariupolissa ja Mykolajivin laitamilla. Mykolajivin kuvernöörin mukaan venäläisjoukot joutuivat vetäytymään 10–15 kilometriä kohti itää onnistuneen vastahyökkäyksen jälkeen.

Ukrainan asevoimien mukaan maan pohjoisosissa tehdyssä vastahyökkäyksessä on lisäksi tuhoutunut tai saatu sotasaaliiksi 12 Venäjän taistelupanssarivaunua ja lukuisia muita panssariajoneuvoja.

Alueelta julkaistuissa kuvissa näkyy tuhoutuneita tai hylättyjä T-72B-panssarivaunuja, MT-LB-kuljetusvaunuja ja ainakin yksi Tor-ilmatorjuntajärjestelmä. Venäläisjoukot hylkäsivät alueelle myös ammuslastissa olleita rekkoja.

Ukrainan 10. vuoristoprikaati ilmoitti saaneensa haltuunsa harvinaisen R-330BMV Borisoglebsk-2B -ajoneuvon, joka on tarkoitettu elektroniseen sodankäyntiin.

Ukraina kertoo lisäksi ampuneensa alas sunnuntaina neljä Venäjän lentokonetta, kolme helikopteria ja yhden lennokin ilmatorjuntaohjuksilla. Venäjän asevoimien komentokeskuksena käyttämä rakennus tuhottiin lennokki-iskulla.

#Ukraine: New images have appeared from this event in #Chernihiv Oblast 3 days ago, showing even more (4x) T-72B tanks lost by Russian forces, along with confirmed 2x MT-LBv and a Tor SAM system, to make 12 tanks lost overall. https://t.co/wWbk2DFVZp pic.twitter.com/nUHUiAkoYo

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 13, 2022