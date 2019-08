”Suuri osa ongelmaisista yksikätisten rosvojen uhreja”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kristillisdemokraattien Sari Essayahin mukaan peliautomaattien sijoittelua ja määrää on harkittava uudelleen.

Suuri osa peliongelmaisia on koukussa juuri rahapeliautomaatteihin, kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja kansanedustaja Sari Essayah katsoo.

Essayahin mukaan Veikkauksen viimeaikaiset ongelmat liittyvät ulkomaisen laittoman nettipelaamisen lisääntymiseen, mikä on saanut Veikkauksen taistelemaan kärkevämmin omista markkinaosuuksistaan. Monopolin vapauttaminen ei siksi hänen mukaansa vähentäisi rahapelaamisen haittoja, vaan saattaisi jopa lisätä niitä.

– Selvää on, että lisääntynyt tarjonta kasvattaa aggressiivista mainontaa, pelaamista ja siten haittoja. Markkinoille tuodaan myös pelejä, jotka ovat yhä koukuttavampia ja houkuttelevat pelaamaan enemmän, Sari Essayah kirjoittaa Maaseudun tulevaisuudessa julkaistussa kolumnissaan.

Essayahin mukaan tämän vuoksi olisi tärkeämpää pohtia esimerkiksi pelikoneiden sijoittelua ja pakollista tunnistautumista kuin Veikkauksen monopolin vapauttamista.

– Rahapelaamisen riskit ja haitat eivät siis katoa järjestelmää muuttamalla vaan entistä vastuullisemmalla toiminnalla. Pakollinen tunnistautuminen ja rajat pelattuihin summiin ja kellon aikoihin ovat hyvä alku peliongelmien paremmassa ehkäisyssä.

– Peliautomaattien määrää ja sijoittelua on myös harkittava uudelleen; tarvittaessa ne on siirrettävä kaupoista ja huoltoasemilta erillisiin, valvottuihin pelitiloihin. Suuri osa peliongelmaisia auttavaan Peluuriin yhteyttä ottavista on juuri ”yksikätisten rosvojen” uhreja, Essayah katsoo.