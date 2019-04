Suuri lentoyhtiö kaatui talousvaikeuksiin Intiassa

Intialainen lentoyhtiö Jet Airways on ilmoittanut keskeyttävänsä kaikki sisäiset ja kansainväliset lentonsa yhtiön heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Aiemmin ostettujen lentolippujen arvo pyritään korvaamaan kaikille matkustajille.

– Päätös oli hyvin vaikea, mutta emme yksinkertaisesti pysty jatkamaan lentotoimintaa ilman lisärahoitusta, Jet Airways kertoo tiedotteessa.

Lentoyhtiö on taistellut CNN:n mukaan riittävän rahoituksen löytämisestä koko kevään ajan.

Intian valtiollinen State Bank of India -konserni ilmoitti muiden rahoittajien kanssa myöhään tiistai-iltana, ettei Jet Airwaysille aiota myöntää uutta rahoitusta. Päätös voi tarkoittaa jopa 20 000 työpaikan katoamista.

Pankit etsivät toukokuun 10. päivään asti yksityisiä sijoittajia, jotka olisivat valmiita ostamaan 75 prosenttia yhtiöstä.

1990-luvulla perustettu Jet Airways kuljetti vielä viime vuonna noin 20 prosenttia kaikista Intian lentomatkustajista. Viime vuosina yritys on kuitenkin jäänyt IndiGon kaltaisten halpalentoyhtiöiden jalkoihin.

Intian kansallista Air India -yhtiötä on puolestaan rahoitettu miljardeilla veronmaksajien euroilla viime vuonna epäonnistuneen yksityistämishankkeen jälkeen.

Jet Airwaysin kaatumista on pidetty suurena iskuna koko Intian ilmailualalle, joka on kasvanut nopeaan tahtiin maan vaurastumisen myötä. Edellinen suuri konkurssi nähtiin vuonna 2012, jolloin miljardööri Vijay Mallyan Kingfisher Airlines lopetti toimintansa.

