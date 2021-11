Suuri ilmasotaharjoitus tulossa Eurooppaan – ”Venäjä haastaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvallat kertoo tuovansa harjoitukseen kaikki mahdolliset ilmasodankäynnin suorituskyvyt.

Euroopassa järjestetään vuonna 2023 poikkeuksellisen suuri ilmasotaharjoitus, jossa Yhdysvalloilla on keskeinen rooli.

Harjoituksen valmistelut on Defense News -verkkolehden mukaan jo käynnistetty, ja lentotoiminnan on määrä ulottua myös Itämeren alueelle.

Air Defender 2023 -suurharjoituksen keskeisenä päämääränä on testata USA:n kykyä siirtää vahvistuksia eurooppalaiselle sotanäyttämölle, kertoo kenraaliluutnantti Michael Loh. Kaksi viikkoa kestävän harjoituksen strategisina solmukohtina toimivat Saksan ilmavoimien eli Luftwaffen kaikki käytettävissä olevat tukikohdat, mutta lentotoiminnassa on tarkoitus tukeutua myös muiden maiden alueilla oleville kentille.

Harjoitus muistuttaa Lohin mukaan idealtaan Yhdysvaltain armeijan johtamaa Defender Europe -harjoitusta, sillä siinä testataan osallistujamaiden yhteistoimintakykyä muun muassa johtamisjärjestelmien, tiedustelun, valvonnan sekä avaruus- ja kybersuorituskykyjen osalta. Yhdysvallat on hänen mukaansa tuomassa harjoitukseen ”kaikki mahdolliset” suorituskykynsä viidennen sukupolven hävittäjät, ilmakuljetukset ja ilmatankkaukset mukaan lukien.

Painopiste takaisin Eurooppaan

Air Defender 2023 -harjoitus ilmentää Luftwaffen komentajan, kenraaliluutnantti Ingo Gerhartzin mukaan osaltaan Naton painopisteen siirtymistä takaisin Eurooppaan ja jäsenmaiden kollektiivista puolustusta koskevan artikla 5:n mukaisen perustehtävänsä toteuttamiseen.

USA:n strategisen reservin näkökulmasta harjoitus tarjoaa mahdollisuuden operoida eurooppalaisessa toimintaympäristössä tilanteessa, jossa sen ei parinkymmenen vuoden jälkeen enää tarvitse keskittyä Lähi-itään, sanoo kenraaliluutnantti Loh.

– Kyse on siitä, mitä merkitsee toimia Naton komentorakenteiden alaisena ja kuinka Naton puitteissa käytännössä operoidaan, Loh kuvailee.

Suurvaltojen välisen kamppailun kiristyminen on nyt syrjäyttänyt terrorismin vastaiset operaatiot liittoutuneiden ilmavoimien ykkösprioriteettina. Siksi niiden on otettava monta asiaa uuteen tarkasteluun operatiivisista konsepteista ja doktriineista alkaen, International Institute for Strategic Studies -ajatushautomon ilmasodankäynnin asiantuntija Douglas Barrie sanoo.

– Venäläiset muodostavat nyt suorituskykyjensä osalta ehdottomasti uskottavamman ilmasodankäynnillisen haasteen kuin 1990-luvulla tai 2000-luvun alussa. On siis ymmärrettävää, että liittoutuneiden puolella on nyt aktivoiduttu siihen vastaamaan, hän toteaa.