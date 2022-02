Suuri hyökkäys Kiovan lähelle, lentoasemalla taisteluja

Venäjän joukot tekivät Ukrainan pääkaupungin luona maahanlaskuoperaation kymmenillä helikoptereilla.

Venäjän asevoimien kerrotaan hyökänneen kiivaasti Ukrainan pääkaupunki Kiovan suunnalla.

Kiovan länsipuolella sijaitsevalle Hostomelin lentoasemalle on tehty massiivinen helikopterien maahanlaskuoperaatio.

Ukrainan asevoimien mukaan kaksi helikopteria ammuttiin alas. Alueella käytiin rajuja taisteluita.

Valko-Venäjältä hyökänneet venäläisjoukot tulittivat puolustajia raketinheittimillä Mlachivkan alueella, joka sijaitsee noin 120 kilometriä Kiovasta luoteeseen.

Myös pääkaupunkia on pommitettu risteilyohjuksilla.

Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Oleg Nikolenkon mukaan Venäjän joukot ovat kärsineet tappioita.

Hyökkäys aloitettiin myös pääkaupungin länsipuolella sijaitsevalla Žytomyrin alueella.

– Vihollisen sotilaskalustoa on tullut rajan yli Vilchan rajanylityspaikalla. Asevoimien sotilaat ja rajavartijat ovat mukana taistelussa, Nikolenko tviittaa.

Ukrainan suurlähetystön julkaiseman tilannekatsauksen mukaan eri puolille maata olisi tehty yli 30 iskua Kalibr-risteilyohjuksilla. Ukrainan asevoimat taistelee tiedotteen mukaan vastaan kaikilla hyökkäyssuunnilla.

Viiden henkilön kerrotaan kuolleen ukrainalaiskoneen alasampumisen yhteydessä Kiovan lähellä.

