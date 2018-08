Suuri huumevyyhti ilmi – yli 17 000 Subutex-tablettia tuotu Virosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kymmenen epäiltyä on ollut esitutkinnan ajan tutkintavankeudessa.

Helsingin poliisilaitoksen Rikostorjuntayksikön esitutkinnassa on paljastunut laaja Subutex-tablettien salakuljetusvyyhti. Esitutkinnan mukaan Suomeen on tuotu Virosta ainakin 17 600 kappaletta Subutex-tabletteja.

Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisario Jari Nikonen kertoo Helsingin poliisin tiedotteessa, että suurin osa tableteista on myyty katukaupassa Helsingin päärautatieaseman läheisyydessä.

– Huumausaineita on myyty henkilökohtaisten kontaktien sekä Tor-verkossa toimivan Sipulikanavan kautta. Huumausaineita on myös hankittu niin ikään Tor-verkossa toimivan Silkkitien kautta. Huumausaineet on myyty suoraan tai toimitettu maastokätköihin, Nikonen toteaa.

Esitutkinnan perusteella epäillään, että osin samat tekijät ovat levittäneet myös noin kaksi kiloa amfetamiinia, useita tuhansia Rivotril- ja Ksalol-tabletteja sekä pienempiä määriä myös muita huumausaineita.

– Poliisin paljastavaa toimintaa pyrittiin välttämään käyttämällä epäiltyjen välisessä viestinnässä salattuja nettisovelluksia sekä prepaid-liittymiä, joita vaihdettiin lähes päivittäin, Nikonen kertoo.

Poliisi pääsi salakuljetus- ja myyntivyyhdin jäljille huhtikuussa 2018. Poliisipartio pysäytti Sörnäisissä ajoneuvon, jonka kuljettajaa epäillään rattijuopumuksesta. Ajoneuvosta löydettiin Subutex-tabletteja ja amfetamiinia.

Esitutkinnan aikana kymmenen henkilöä on ollut tutkintavankeudessa rikosepäilyn takia. Syyttäjä on nostanut asiassa useita syytteitä törkeistä huumausainerikoksista. Asiakokonaisuutta käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa heinäkuussa.

Useaa henkilöä epäillään törkeistä huumausainerikoksista – Suomeen salakuljetettiin useissa erissä yli 17 000 Subutex-tablettia https://t.co/X3FxP42aXI — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) August 7, 2018