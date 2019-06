Suuri brittilaivasto Itämerelle, Suomi mukana harjoituksessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

”Meidän on puolustettava demokraattisia arvoja”, brittiministeri kommentoi harjoitusta.

Britannia lähettää suurimman laivastonsa yli sataan vuoteen Itämerelle, kirjoittaa The Independent. Laivasto osallistuu brittien johtaman Joint Expeditionary Forcen (JEF) suurharjoitukseen Kaliningradin lähettyvillä Liettuassa. Yhteensä harjoitukseen osallistuu yli 4000 henkilöä ja 44 alusta seitsemästä maasta, myös Suomesta.

Operation Baltic Protector-harjoitus lähettää lehden mukaan selkeän signaalin Venäjälle, jonka toimet Itämerellä ovat herättäneet huolta. Kreml on aikaisemmin tuominnut vastaavat harjoitukset ”provokaatioina”.

– Venäjä on tullut itsevarmemmaksi, näemme kuinka he toimittavat lisää joukkoja ja uusia aseita, ja voimme kuvitella erilaisia skenaarioita jotka voivat toteutua tulevaisuudessa. On siis tärkeää, että seisomme yhdessä liittolaistemme kanssa, Britannian puolustusministeri Penny Mordaunt totesi harjoituksesta.

Mordauntin mukaan Itämeren alueen merkitys on korostunut myös Britannian puolustuspolitiikassa. Venäjä ei tällä hetkellä toimi kansainvälisen järjestelmän sääntöjen ja arvojen mukaisesti, arvioi puolustusministeri.

– Meidän on puolustettava demokraattisia arvoja. Niistä kumpuavat yhteiskunnan kulmakivet, kuten vapaus, oikeusvaltio ja omistusoikeus. Tämän takia sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä on niin tärkeä.