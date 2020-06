Suuret yritykset alamaissa toukokuussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maaliskuun rajun notkahduksen jälkeen tilanne hieman tasaantui, mutta pohjalukemissa oltiin yhä.

Suurten yritysten kausitasoittamaton liikevaihto laski Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan toukokuussa 14,6 prosenttia edellisvuoden toukokuusta. Tammi-toukokuussa suurten yritysten liikevaihto väheni 7,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Huhtikuuhun verrattuna suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto tosin toukokuussa kasvoi varovaisesti 1,1 prosenttia. Huhtikuussa vastaava liikevaihto kuitenkin oli notkahtanut 8,4 prosenttia. Maaliskuussa liikevaihto oli vain 0,9 prosenttia edeltävää kuukautta pienempi.

Arviot perustuvat 2 000 suurimman yrityksen tilastoon, joka vastaa 70 prosentista kaikkien yritysten liikevaihdosta ja 40 prosentista kokonaishenkilöstöstä.

Tulli kertoi maanantaina, että vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suurten yritysten tavaraviennin arvo laski vuodentakaisesta peräti 16 prosenttia 11,7 miljardiin euroon. Sen sijaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo laski vain kaksi prosenttia 2,3 miljardiin euroon.

Huhtikuussa tavaraviennin arvo laski Tullin tuoreiden tietojen mukaan edelleen vuodentakaisesta 19,9 prosenttia 4,4 miljardiin euroon. Metsäteollisuuden tuotteiden viennin lasku jäi alle 10 prosenttiin, mutta kuljetusvälineiden vienti romahti yli 60 prosenttia, henkilöautojen vienti yli 84 prosenttia ja öljyjalosteiden vienti lähemmäs 60 prosenttia. Raudan ja teräksen viennin arvoon kirjattiin laskua yli 40 prosenttia.

Elinkeinoelämän keskusliitto huomautti eilen maanantaina yritysten hieman kohentuneiden luottamuslukujen julkistuksen yhteydessä, että teollisuudessa ongelmat ovat vasta kärjistymässä.

– Vaikka itse epidemia on Suomessa laantunut, talouden alavire jatkuu. Vientiteollisuudessa pahin on vasta edessäpäin, jossa erityisen huolestuttavaa on uusien tilausten vähentyminen. Myös rakentamisessa tilausten määrät tulevat alaspäin. Nyt ei pidä nuolaista ennen kuin tipahtaa, totesi EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen tiedotteessa.