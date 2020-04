Petteri Orpo: Suunnitelma kriisin ulospääsystä tarvitaan pian

On kohtuutonta, jos yrittäjä joutuu ottamaan lainaa valtion kieltäessä yritystoiminnan.

Koronan vuoksi asetetut toimet purevat. Tauti leviää hitaammin kuin ilman rajoituksia. Tehohoitopaikkojen määrää on otetun lisäajan puitteissa ehditty nostamaan ylös ja terveydenhuolto on voinut valmistautua kriisiin. Jo tässä vaiheessa näyttää siltä, että verrattuna naapurimaa Ruotsiin, tiukkojen rajoitusten tie on ollut järkevä.

Tiukat rajoitukset ovat monelta osin sulkeneet Suomen talouden. Jokainen viikko suljettuna maksaa kansantaloudelle miljardin ja aiheuttaa vaurioita hyvinvoinnillemme. Työttömyyttä, konkursseja ja ihmimillisiä tragedioita.

Hallituksen tulisi rakentaa strategia kriisistä ulospääsemiseksi mahdollisimman nopeasti. Miten Suomi saadaan pala palalta ja testi testiltä auki? Näkymä tulevaisuudesta – edes heikko sellainen – antaa mahdollisuuden varautua ja valmistautua. Vajavainen ja matkan varrella täydentyvä strategia on parempi, kun ei strategiaa lainkaan.

Mitä taloudessa tapahtuu ja mikä on olennaista?

Koronakriisi on aiheuttanut talouteen samaan aikaan valtavan kysyntä- ja tarjontashokin. Taudin torjumiseksi tehdyillä rajoituksilla on suljettu merkittävä osa palvelusektorista. Tilaukset ja investoinnit ovat epävarmuuden vuoksi jäissä ja monen yrityksen liikevaihto on romahtanut käytännössä nollaan. Kriisi on rajoittanut yksityistä kulutusta, eikä se palaudu ennalleen ennen rajoitusten purkamista. Talouden tuotantokapasiteettia on rajoitettu ja vain osa siitä on käytössä.

Tärkeintä akuutissa kriisissä on varmistaa, että tuotantokapasiteetin alentuminen ei tuhoa kapasiteettia pysyvästi. Jotta rajoitusten poistuttua voidaan palata mahdollisimman lähelle nykytilannetta, on kaikin keinoin estettävä nykyisen tuotantokapasiteetin tuhoutuminen. Se tarkoittaa sitä, että valtion on tehtävä kaikki tarvittava sen eteen, että yrityksiä, tehtaita ja liiketiloja ei suljeta pysyvästi. Talouden potentiaali on pystyttävä säilyttämään akuutin kriisin yli.

Kriisin jälkeen tarvitaan elvytystä, jotta talous saadaan liikkeelle. Elvytys pitää kohdistaa oikein, jotta siitä jää pysyvää hyötyä Suomelle. Julkisen kysynnän lisäämiseksi esimerkiksi panostukset raiteisiin, voisivat auttaa taloutta liikkeelle, mutta samalla tuoda pysyvää hyvää Suomeen. Yksityisen kysynnän kasvattamiseksi tulee tarkastella verotusta ja muita keinoja, joilla yksityinen kysyntä saadaan elpymään.

Yritystuet eivät toimi – osa potentiaalista uhkaa tuhoutua pysyvästi

Yritysten tilanne on tukala. Nyt tarvitaan ihan puhdasta rahaa, että yrittäjät eivät joudu laittamaan lappua luukulle. Tällä hetkellä rahaa ohjataan liian monimutkaisesti erilaiseen kehittämiseen. Sekin on tärkeää, mutta nyt kehittämisen sijaan yrityksissä puhutaan ihan silkasta eloonjäämisestä.

Business Finlandin ja ELY-keskusten kanavat ovat aivan liian hitaita ja byrokraattisia. Toistakymmentätuhatta hakemusta on sisällä, parituhatta käsitelty. Käsittely kestää viikkoja, mikä on kassakriisissä olevalle yritykselle aivan liian pitkä aika. Lisäksi summat ovat monelle yritykselle täysin riittämättömiä.

Finnveran lainatakauksen ehdot ovat monelle pk-yrittäjälle aivan mahdottomat, jos yrityksen haluaa kriisin jälkeen saada edes jotenkin kannattavaksi. Sitäpaitsi on kohtuuton ajatus, että jos valtio kieltää yritystoiminnan, yrittäjä joutuisi ottamaan lainaa ja maksamaan kiellosta johtuvat menetykset kokonaan yksin.

Miten yritystuet saadaan toimimaan?

1) Yritystukia ei voi akuutissa hätätilanteessa katsoa valtiontukisäädökset ja byrokratia edellä. On etsittävä kaikki keinot, joilla apu voidaan saada liikkeelle nyt. Komissio on tälle hyväksyntänsä viestinyt. Annetaan viranomaisille vahva tuki tehdä päätöksiä ilman virkavirheiden pelkoa.

2) Tarvitaan suoraa tukea yritysten kassakriisiin. Työnantajamaksut pitäisi ottaa rajoitusten ajaksi valtion piikkiin. ALV:t pitäisi palauttaa alkuvuodelta, ja mahdollistaa niiden takaisinmaksu pitkällä aikavälillä. Tarvitaan vahva lupaus auttaa terveet yritykset yli kriisin.

3) Paikallinen sopiminen otettava käyttöön kaikissa yrityksissä heti, vaikka sitten määräaikaisena. Nyt työnantajat ja työntekijät ovat aidosti samassa veneessä etsimässä ratkaisuja, joilla työpaikat voidaan säilyttää. Tästä ei pidä tehdä arvovaltakysymystä.

Päätöksiä tarvitaan pian

Menetimme 90-luvun lamassa yli 30 000 yritystä. Syynä oli silloinkin, että yrittäjien ahdinkoa ja sen mittaluokkaa ei täysin ymmärretty. Samoja virheitä ei saa nyt tehdä.

Jos talouden tukitoimissa onnistutaan, voi paluu kriisin jälkeen onnistua yllättävänkin hyvin. Jos taas annamme merkittävän osan taloudesta tuhoutua pysyvästi, on uudelleenrakennuksessa edessä vuosien työ.

Ensi viikon kehysriihestä odotetaan strategiaa, jossa on suuntaviivat kriisistä ulospääsemiseksi sekä päätöksiä, joilla pidetään terveet yritykset hengissä kriisin yli. Ilman uusia päätöksiä koronakriisi uhkaa heikentää suomalaisten hyvinvointia pysyvästi.

Petteri Orpo Petteri Orpo on kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja ja valtiovarainministeri.