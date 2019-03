Susanna Koski: Valinnanvapaus ei säästy komissiolta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan laki joutuu todennäköisesti komission tarkasteluun kanteluiden kautta.

Kansanedustaja Susanna Koski (kok.) kertoo Pohjalaisen mielipidekirjoituksessaan kannattavansa valinnanvapautta, mutta sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuutta hän pitää ongelmallisena.

– Arvioin valinnanvapauden kohtaloa ongelmalliseksi jo vuosi sitten. Se on ongelmallinen ennen muuta EU-oikeuden näkökulmasta. Sote-uudistuksen valinnanvapauslain suhteen on olemassa merkittävä riski, että laki jumiutuu EU-oikeudelliseen tarkasteluun pitkäksi aikaa, eikä sitä voida toimeenpanna samaan aikaan muun uudistuksen kanssa, Koski kirjoittaa.

– On poliittinen päätös, olemmeko valmiita hyväksymään maakuntauudistuksen ilman takeita, että valinnanvapaus lopulta toteutuu halutussa muodossa.

Koski arvioi, että valinnanvapauslaki joutuu komission ja EU-tuomioistuimen arvioitavaksi todennäköisesti kanteluiden kautta, koska siinä julkisen puolen sote-keskus saa konkurssisuojan vuoksi EU-lainsäädännön kieltämää valtiontukea.

– On kiistatonta, että sote-uudistuksen valinnanvapauslakia ei voi säästää Euroopan komission syynäykseltä. Toimivilla sisämarkkinoilla valtiontuki on ankarasti säänneltyä. Euroopan komission valtiontukitarkastelua on mahdotonta päästä pakoon.

Komission jälkikäteinen tarkastelu voi Kosken mukaan tarkoittaa koko valinnanvapausuudistuksen toimeenpanon keskeytymistä osittain tai kokonaan, kunnes komissio on ottanut kantaa järjestelmän valtiontukikysymyksiin EU-oikeuden yhteensopivuuden näkökulmasta.

– Tällöin maakuntauudistuksen toimeenpano etenisi, mutta valinnanvapaus ei välttämättä kaikilta osin.

Hallitus päätti keskiviikkona lähettää valinnanvapauslain komission arvioitavaksi niin sanotulla oikeusvarmuusilmoituksella.

– Edelleen epävarmuutta aiheuttaa, estääkö nyt EU-komissiolle tehtävä ilmoitus uuden lain voimaansaattamisen vai ei, Koski kirjoittaa.

– Toimeenpano saattaa siitä huolimatta keskeytyä yhdestäkin komissiolle tehtävästä kantelusta.