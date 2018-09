Susanna Koski: Kollegoiden teko oli kiusallista muiden kannalta

Kansanedustajan mukaan perjantain äänestys asetti hallitusta tukeneet edustajat hankalaan tilanteeseen.

Kansanedustaja Susanna Koski (kok.) pitää puolueensa naisedustajien toimintaa harmillisena niiden kannalta, jotka tukivat hallitusta perjantain äänestyksessä.

– Pidän hyvin valitettavana, millainen asetelma on syntynyt tämän päivän äänestyksen seurauksena. Kokoomuksen eduskuntaryhmä äänesti hallituksen luottamuksen puolesta. Valitettavasti tilanne näyttäytyy kuitenkin julkisuudessa siltä, että kokoomuksessa on vain kaksi kansanedustajaa, jotka puolustavat naisten ja tyttöjen oikeuksia, Koski kirjoittaa Facebookissa.

Julkisuudessa esillä olleiden Saara-Sofia Sirénin ja Jaana Pelkosen lisäksi myös Lenita Toivakka ja Sari Multala jättivät äänestämättä ulkoministeri Timo Soinille (sin.) suunnatussa epäluottamusäänestyksessä.

Kosken mukaan äänestystulos olisi näyttänyt hyvin erilaiselta, jos kysymyksessä olisi ollut aito arvokysymys.

– Sitä paitsi, mitä rohkeutta sellainen on, että arvokysymyksissä jättää äänestämättä? Luottamuskysymysten osalta tilanne on aivan yhtä yksinkertainen: sitä joko on tai ei ole. On todella harmillista, että parin varmasti hyvää tarkoittavan kokoomuskollegan toiminta on saanut meidät muut entistä kiusallisempaan tilanteeseen.

– Heidän toimintansa ja kommenttinsa ovat saaneet meidät muut näyttämään välinpitämättömiltä arvokysymysten suhteen, Koski sanoo.

