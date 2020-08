”Surullisia uutisia” – UPM sulkemassa Kaipolan tehtaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sulkeminen vaikuttaa noin 450 työpaikkaan Suomessa.

Metsäyhtiö UPM suunnittelee Jämsässä sijaitsevan Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista Suomessa viimeistään vuoden loppuun mennessä.

Suunnitelma koskee kolmea paperikonetta, vaikuttaa noin 450 työpaikkaan ja vähentää graafisten paperien kapasiteettia 720 000 tonnilla.

– Tämä on murheellinen uutinen Kaipolalle. Vaikka Kaipolassa on osaavat tiimit ja hyvin hoidetut koneet, monien ulkoisten tekijöiden, kuten korkeiden logistiikkakustannusten, sääntelyyn ja verotukseen liittyvien seikkojen, korkeiden työvoimakustannusten ja kasvavien kuitukustannusten vuoksi tehdas on UPM:n paperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin, UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur sanoo tiedotteessa.

Tänä vuonna COVID-19-pandemiasta seuranneet sulkutoimet aiheuttivat äkillisen kysyntähäiriön paino- ja kirjoituspaperien markkinoilla. Vaikka näiden paperilaatujen kysynnän normalisoitumisesta on joitain varhaisia merkkejä sulkutoimien rauettua, maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet.

UPM kertoo sitoutuneensa pitämään toimintonsa kilpailukykyisinä kaikissa olosuhteissa.

Vuodessa 75 miljoonan euron säästöt

Lisäksi yhtiö aikoo myydä Shottonin paperitehtaan Walesissa ja tehostaa UPM Communication Papersin liiketoimintatiimien toimintaa.

UPM suunnittelee tehostamisjärjestelyjä myös UPM Biorefining- ja UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueilla, ja järjestelyt koskevat yhtiön suomalaisia sellutehtaita, UPM Metsää ja UPM Tervasaaren tehdasta.

Toteutuessaan suunnitelmien on arvioitu tuovan 75 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Päätökset lopullisen suunnitelman toteutuksesta tehdään, kun yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Tänään tiedotetut suunnitelmat vaikuttavat toteutuessaan kaikkiaan noin 840 työpaikkaan, joista valtaosa on Suomessa.

Aiemmin tänä vuonna UPM tiedotti sulkevansa Chapellen paperitehtaan Ranskassa ja vaneritehtaan Jyväskylässä sekä tehostavansa UPM Raflatacin toimintaa. Näistä toimenpiteistä syntyy noin 45 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta odottaa UPM:ltä hyvää huolenpitoa ja muutosturvaa työnsä mahdollisesti menettäville.

– Surullisia uutisia UPM:n suunnasta. Yhtiöltä on lupa odottaa hyvää huolenpitoa ja muutosturvaa työnsä mahdollisesti menettäville. Se on vähintä tässä tilanteessa, Eloranta tviittasi.

— Jarkko Eloranta (@ElorantaJa) August 26, 2020