Supon tutkija: ISISin huippuvuosien nuotio kytee yhä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suojelupoliisin mukaan halu terroristiseen toimintaan voi syttyä uudestaan.

– ISILin huippuvuosien nuotio kytee yhä. Tuolloin syntynyt halu toimintaan saattaa syttyä aktiiviseksi edelleen, Suojelupoliisin erikoistutkija Pekka Hiltunen kommentoi Twitterissä.

Supon tutkija on listannut Twitteriinsä ajatuksia terrorismista. Hän kertoo erityisesti viimeisimmän Britannian Readingin puukotusiskun antaneen aihetta pohdinnoille.

Britannian poliisi kertoi sunnuntaina, että 25-vuotiaan miehen puukkohyökkäystä tutkitaan terroritekona.

– Sen arvioiminen, milloin jonkun henkilön osalta uhkaa ei enää ole on äärimmäisen vaikeaa. Radikalisaatio saattaa kyteä ohuen kuoren alla näkymättömissä, kunnes yksilöllinen syy tai tapahtuma laukaisee toiminnan. Havaintoväli saattaa olla erittäin pitkä, Pekka Hiltunen sanoo.

– Tiedustelun ja nopean vasteen yhdistelmä on välttämätöntä. Kaikki mahdollinen löydetään ennakoivasti, akuuttien kohtaamiseen vaaditaan ammattitaitoa ja se tapahtuu yleensä poliisin normaalin kenttätoiminnan yhteydessä. Yhteistyö, varautuminen, koulutus.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n tietojen mukaan Britannian sisäinen tiedustelupalvelu oli saanut vihjeen miehen mahdollisista terroristisista aikeista vuonna 2019. Tuolloin asia ei kuitenkaan edennyt.

Suomessa suojelupoliisi on ilmoittanut pitävänsä turvallisuusuhkana Syyrian al-Holin leiriltä palaavia suomalaisia heidän ISIS-yhteyksiensä vuoksi. Heidät on määritelty korkeimman riskitason henkilöiksi, koska he jäivät alueelle ISISin kalifaatin kukistumiseen asti. Myös asiantuntijat ovat arvioineet naisten kannattavan kaikista jyrkintä jihadistista ajattelua.

Suomeen on palannut ISISin alueilta vuosien aikana arviolta 20 henkilöä. Viimeisimpänä Suomeen palasi toukokuun lopussa kolme Syyrian al-Holin leirillä ollutta ISIS-naista ja heidän yhdeksän lastaan.

