”Supon johtaja tyytyväinen, mutta haluaa tietää käytettiinkö voimaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Supervakoojan loikan 1985 järjestänyt brittien tiedustelu piti Suomea ’puoliksi vihamielisenä’.

Ben MacIntyren kirjauutuus The Spy and the Traitor kertoo KGB:n huippuvakooja-loikkari Oleg Gordievskin tuomisesta Neuvostoliitosta Suomeen ja länteen vaarallisella operaatiolla 19.7.1985. Operaatio PIMLICO oli Britannian pääministeri Margaret Thatcherin henkilökohtaisesti hyväksymä.

Britit katsoivat kirjan mukaan olevansa Suomessa ”puoliksi vihamielisellä” alueella. Siksi rajan yli saatu Gordievski piti jatkokuljettaa heti Norjaan.

– Muutamaa kuukautta aiemmin MI6:n Sovbloc-tarkastaja oli käynyt Suomessa tavatakseen Seppo Tiitisen, Suomen turvallisuuspalvelun (tunnettu SUPOna) johtajan. MI6:n vierailija esitti hypoteettisen kysymyksen: ’Jos olisi loikkari joka meidän pitäisi tuoda Suomen halki, arvelen että haluaisitte mieluummin meidän saavan hänet ulos ilman turvautumista teihin?’. Tiitinen vastasi: ’Aivan oikein. Kertokaa siitä meille jälkeenpäin’, kirja toteaa.

– Suomalaiset eivät halunneet tietää mitään etukäteen, ja jos suomalaiset viranomaiset pysäyttäisivät Gordievskin Suomessa rajalla, hänet lähes varmasti palautettaisiin Neuvostoliittoon. Jos ei palautettaisi, ja neuvostoliittolaiset tajuaisivat hänen olevan siellä, suomalaiset joutuisivat äärimmäisen painostetuiksi päästämään hänet. Ja jos he eivät päästäisi, KGB oli täydellisen kykenevä lähettämään Spetsnazin erikoisjoukkoja hoitamaan homman. Neuvostoliittolaisten tiedettiin seuraavan suomalaisia lentokenttiä, joten perheen kuljettaminen pois Helsingistä ei ollut mahdollisuus.

Suomen suojelupoliisille lähetettiin sähke 48 tunnin kuluttua siitä, kun kaikki oli tapahtunut.

– Viesti tuli takaisin: ’Seppo on tyytyväinen. Mutta hän haluaa tietää käytettiinkö voimaa’. MI6 vakuutti hänelle, että pois vetäminen oli toteutettu turvautumatta väkivaltaan.

Kirja päättyy kuvaukseen heinäkuussa 2015 pidetyistä operaation 30-vuotispäivistä. 76-vuotiaalle Gordievskille annettiin lahjaksi uusi laukku täynnä hänen pakomatkallaan tärkeitä asioita: muun muassa Mars-suklaapatukka, Harrodsin muovikassi, vauvanvaippa, juusto- ja sipuliraksuja, kaksi pulloa kylmää olutta ja kaksi c-kasettia: Dr. Hookin Greatest Hits ja Jean Sibeliuksen Finlandia.

Gordievskin matkatessa takakontissa oli auton ohjaamossa pariskunnan mukana matkannut heidän vauvansa. Raksuilla ja käytetyllä vauvanvaipalla saatiin rajalla tarkastamaan tullut venäläisten rajavartijoiden koira sekaisin.

C-kasetit olivat rajanylitysautossa kuunneltua musiikkia. Takakontissa kärsinyt Gordievski inhosi Dr. Hookia. Finlandian kohdalla oli toisin: se soitettiin hänelle merkiksi siitä, että he olivat päässeet turvallisesti Suomeen.

LUE MYÖS:

Ensimmäinen kuva suurimmasta vakoilutapauksesta: Matka halki Suomen

Suomeen päässeen Oleg Gordievskin ensimmäiset sanat: Minut petettiin