Äärioikeiston terroriepäily ei yllättänyt suojelupoliisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Satakuntalaiset epäillyt edustavat akselerationismina tunnettua suuntausta.

Suojelupoliisin mukaan on ollut odotettavissa, että Suomessa ennemmin tai myöhemmin epäillään henkilöitä äärioikeistolaisesta terrorismista.

– Ei tämä varsin suurena yllätyksenä tullut, sanoo Supon erikoistutkija Eero Pietilä.

Kansainvälisesti ottaen äärioikeistolainen terrorismi on noussut voimakkaasti viime vuosina ja Euroopassa on ollut useita tapauksia, hän toteaa. Myös Suomessa on hänen mukaansa yhä enemmän henkilöitä, jotka ihailevat äärioikeistolaista ideologiaa.

Satakunnan käräjäoikeus on tänään perjantaina vanginnut viisi miestä noin 25-vuotiasta miestä, joita epäillään terrorismirikoksista. Lounais-Suomen poliisi otti heidät kiinni kuluneen viikon tiistaina, ja kiinniotot sujuivat rauhallisesti. Operaatiossa olivat mukana Keskusrikospoliisi ja Helsingin poliisilaitos. Lounais-Suomen poliisi on tehnyt esitutkinnan aikana tiivistä yhteistyötä Suojelupoliisin ja Europolin kanssa.

Kyseessä on ensimmäinen äärioikeistoon liittyvä terrorismiepäily Suomessa. Mahdolliset syytteet pitää nostaa maaliskuun loppuun mennessä.

Poliisi ei kerro, olivatko epäillyt valmistelleet iskua johonkin tiettyyn kohteeseen. Poliisi on seurannut epäiltyjä vuodesta 2019 lähtien. Tuolloin heitä epäiltiin törkeästä ampuma-aserikoksesta, ja heiltä takavarikoitiin kotietsintöjen yhteydessä huomattava määrä ampuma-aseita, patruunoja ja räjähteitä.

Epäillyt edustavat akselerationismina tunnettua äärioikeistolaista suuntausta, Pietilä sanoo. Se on hänen mukaansa ”hyvin äärimmäinen ja jossain määrin marginaalinen” suuntaus. Tyypillistä on, että suuntauksen kannattajat toimivat verkossa.

– Terrori-iskun tehneitä äärioikeistolaisia tahoja ihaillaan voimakkaasti. Terrori-iskuista ja niiden valmistelusta keskustellaan ja niihin jopa rohkaistaan.

Akselerationismissa nykyaikainen yhteiskunta nähdään vihollisena ja se pyritään romahduttamaan väkivaltaisesti, Pietilä kuvaa. Romahdukseen pyritään terrori-iskuilla ja muilla väkivaltaisialla teoilla.

– Se on hyvin kaukana järjestäytyneen äärioikeiston ideologiasta.

Järjestäytynyt äärioikeisto näkyy mielenosoituksena ja katuaktivismina, mutta akselerationistit toimivat eristyksissä, eivät julkisuuden kautta, hän toteaa.

Kaikki kiinniotetut asuvat Kankaanpään seudulla. He tuntevat toisensa pitkältä ajalta. Pietilän mukaan kiinniotto ei kohota Suomeen kohdistuvan terrori-iskun uhkaa. Supon uhka-arvion mukaan Suomi on tällä hetkellä toiseksi matalimmalla tasolla.