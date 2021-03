Supermuunnosta pelätään – jopa 20 kertaa tappavampi

Brasilialainen virusmuunnos P1 on paikoin jopa 20 kertaa tappavampi kuin koronan brittimuunnos, ilmenee Iso-Britannian ja Brasilian kuolleisuustilastoista.

Aiempaa herkemmin leviävä ja rokotteille osittain vastustuskykyinen P1-virusmuunnos on jo noussut Brasiliassa vallitsevaksi viruskannaksi. Sen on todettu sairastuttavan myös henkilöitä, jotka ovat aiemmin toipuneet koronasta.

Tilastojen mukaan nuoret aikuiset kuolevat P1-variantin aiheuttamaan koronavirustautiin paljon todennäköisemmin kuin niin sanotun brittimuunnoksen aiheuttamaan koronavirustautiin. CNN:n haastattelemien lääkäreiden mukaan yhä suurempi osa tapauksista on vakavia.

– 30-59 vuotiaiden kuolleisuus nousi tammikuun ja maaliskuun puolivälin välillä noin 317 prosentilla verrattuna viime vuoteen, kun koko Brasiliassa luku oli 223 prosenttia, Federation of American Scientists -järjestön epidemiologi ja entinen Harvardin yliopiston kansanterveystutkija Eric Feigl-Ding päivittelee Twitterissä.

CNN:n mukaan 30-59-vuotiaat muodostavat jo noin kolmanneksen kaikista maan koronakuolemista viimeisen kolmen kuukauden aikana. Samalla aikavälillä yli 60-vuotiaiden kuolleisuus on laskenut 7 prosenttia.

Perjantaina Brasiliassa tilastoitiin 3 650 koronakuolemaa. Yhteensä seitsemän päivän keskiarvo on jo ylittänyt päivittäisen 2400 koronakuoleman rajan, ja 3000 päivittäisen kuoleman keskiarvon on ennustettu rikkoutuvan viikoissa. Torstaina 25. maaliskuuta kirjattiin myös tähänastinen tartuntaennätys, yli 100 000 uutta tartuntaa.

– Olemme ylittäneet ennennäkemättömän tason, jota kukaan ei osannut kuvitella maalle, jossa on julkinen terveydenhuoltojärjestelmä, historia tehokkaista rokotuskampanjoista ja terveydenhuollon työntekijöistä, jotka ovat vertaansa vailla maailmassa. Seuraava askel voi olla koko terveydenhoitojärjestelmän romahtaminen, yhdysvaltalaisen Duken yliopiston aivotutkija Miguel Nicolelis arvioi the Times of Israelin julkaiseman uutisen mukaan.

Eric Feigl-Dingin mukaan ero brittimuunnoksen ja P1-variantin välisissä kuolemantilastoissa kasvaa sen mukaan, mitä nuoremmasta ikäluokasta on kyse. Brittivariantin kohdalla riskitekijänä on pidetty erityisesti vanhaa ikää. Vertailu kuitenkin osoittaa, että Brasiliassa 0-9-vuotiaiden kuolleisuus on jopa 20-kertainen brittimuunnokseen kuolleisiin verrattuna. 10-19-vuotiaiden kohdalla ero on 11-kertainen.

– Toivottavasti ihmiset ottavat nyt Brasilian P1-varianttiin liittyvän huolen vakavasti, Feigl-Ding sanoo.

