Supermarketissa oli koronaa yli viikon – aina samaan aikaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Altistumiset sattuivat Kuopiossa aamuisin kello yhdeksän ja kymmenen välillä.

Kuopion kaupungin mukaan paikallisessa ruokakaupassa on voinut altistua koronavirukselle joka päivä 16.–24. maaliskuuta.

Altistumiset ovat tapahtuneet keskustassa sijaitsevassa K-Supermarket Veljmiehessä kello yhdeksän ja kymmenen välisenä aikana aamulla.

Liikkeessä tuolloin asioineita kehotetaan hakeutumaan herkästi testiin, mikäli heille kehittyy lieviäkin koronavirusinfektioon viittaavia oireita.

Kuopiossa kerrottiin torstaina 13 uudesta tartunnasta, joista yksi oli peräisin ulkomailta, neljä yksityistilaisuudesta ja kolme perheen sisältä. Muiden osalta selvitystyö on vielä kesken.

Jynkän koulussa on todettu koronatartunta, ja karanteeniin on asetettu noin 60 henkilöä. Koronalle on lisäksi voinut altistua Ykkösrastin Hesburgerissa viime torstaina kello 16.15–17.30.

