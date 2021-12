Superleviäminen juhlissa: 55 koululaista sai tartunnan

Tanskan terveysviranomaiset ovat varoittaneet koronaviruksen omikronmuunnoksen nopeasta leviämisestä viime päivien aikana.

Tautitapauksia oli vahvistettu viime perjantaina 18 kappaletta, mutta jo sunnuntaina yli 180 kappaletta. Maassa sekvensoidaan virusnäytteitä muita maita enemmän, joten havaintojen on arvioitu kertovan variantin yleistymisestä myös muualla Euroopassa.

– Kyse ei ole siitä, että omikron olisi levinnyt erityisen voimakkaasti juuri Tanskassa, asiantuntijapaneelin johtaja Troels Lillebaek sanoo Washington Post -lehdelle.

TV2-kanavan mukaan omikrontartunnat ovat olleet yhteydessä konserttien kaltaisiin yleisötapahtumiin ja ravintoloihin.

Viborgin kunnassa järjestettiin joulujuhlat 150 koululaiselle, joista 55 sai koronavirustartunnan. Virustestien ja sekvensoinnin perusteella lähes kaikki eli 53 tartuntaa olivat omikronmuunnoksen aiheuttamia.

Professori Michael Bang Petersenin mukaan Tanskan rokotuskattavuudesta voi päätellä, että tilaisuuteen osallistuneista noin 75 prosenttia oli saanut kaksi rokoteannosta.

Statens Serum Institut -tutkimuslaitoksen johtaja Henrik Ullum varoittaa tartuntaketjujen jatkuvasta laajenemisesta myös henkilöillä, jotka eivät ole matkustaneet tai olleet lähikontaktissa matkailijoiden kanssa. Omikronmuunnoksen nopeampaan havaitsemiseen on kehitteillä uusi pikatesti.

– Olemme nähneet huolestuttavaa kasvua omikrontartuntojen määrässä Tanskassa, Ullum toteaa.

An omicron superspreading event has just been recorded in Denmark:

– 150 high school students at a party

– 55 infected with covid

– 53 of those are omicron positive (38 confirmed via S-gene dropout & 15 via whole genom sequencing)

Link to news story: https://t.co/iuLcjROUPj

— Michael Bang Petersen (@M_B_Petersen) December 5, 2021