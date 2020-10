Super väläyttää rikosilmoituksia vanhustenhoidon epäkohdista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Silja Paavolan mukaan joidenkin kuntien viranhaltijat ovat tietämättömiä valvontavelvollisuudestaan.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola toteaa, että hoitajamitoitus on saatu lakiin, ja se on otettava vakavasti.

– Valvontaviranomaiselle annettu kuva mitoituksesta ei aina vastaa todellisuutta. Ongelmana on ollut, että valvontaviranomaisen käynneistä on toisinaan ilmoitettu työnantajalle etukäteen ja henkilökuntaa on lisätty hetkellisesti tarkastuskäyntejä varten, Silja Paavola kirjoittaa mielipiteessään.

Hänen mukaansa valvontaviranomaisille on myös esitelty virheellisiä työvuorolistoja todellisten listojen sijaan.

– Listoilla on esiintynyt niin sanottuja haamuhoitajia, jotka eivät ole olleet työvuorossa tai välttämättä edes koko yksikköön työsuhteessa. Kysymys on mielestämme asiakirjojen väärentämisestä ja viranomaisen erehdyttämisestä, jotka ovat vakavia rikoksia, Paavola toteaa.

Joko velvollisuutta ei tiedosteta tai vastuu ulkoistetaan

Paavolan mukaan palvelujen laatua on valvottava nykyistä vaikuttavammin. Super on ollut huolissaan kuntien valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä sote-palveluissa ja varhaiskasvatuksessa.

– Olemme havainneet joidenkin kuntien viranhaltijoiden olevan tietämättömiä valvontavelvollisuudestaan. Joko viranhaltijat eivät ole tiedostaneet omaa velvollisuuttaan tai he ovat ulkoistaneet vastuunsa ja luottaneet siihen, että esimerkiksi yritysten omavalvontasuunnitelmat ja aluehallintovirastot hoitavat valvontatehtävän, Paavola kertoo.

Kun kunnat siirtävät omassa tuotannossaan olevia palveluja yritysten tuotettavaksi, se ei vapauta kuntia valvomasta näiden palvelujen tuotantoa, Paavola muistuttaa.

– Kuntien on useiden lakien velvoittamina myös puututtava palvelutuotannossa ilmeneviin epäkohtiin.

Hoitolaitosten omavalvontasuunnitelmat, valvontaviranomaisten tekemät tarkastukset ja niissä esitetyt virheelliset dokumentit osoittavat Paavolan mukaan, että vanhustenhoidon epäkohtia ei vieläkään haluta joka paikassa ottaa vakavasti.

– Tähän on tultava muutos ja joskus muutoksen saamiseen vaaditaan kovia otteita, esimerkiksi rikosilmoitusten tekemistä, Paavola väläyttää.