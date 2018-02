SuPerin mukaan työnantajat painostavat työntekijöitä

Lähi- ja perushoitajaliiton Silja Paavola kertoo olevansa tyrmistynyt työnantajien suhtautumisesta lakonuhkaan.

Lakkovaroitukset on jätetty yksityiselle varhaiskasvatusalalle ja yksityiselle sosiaalipalvelualalla, jonka piirissä ovat muun muassa hoivapalvelut.

Superin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan työnantajat kyselevät työntekijöiltä liittoon kuulumisesta ja kertovat, ettei työntekijöiden tarvitse osallistua lakkoon. Vedotaan myös työntekijöiden etiikkaan. Paavola huomauttaa, että liittoon kuulumista ja lakkoon osallistumista ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle.

– On röyhkeää, että työnantaja vetoaa työntekijöiden etiikkaan laillisissa työtaistelutoimissa. Työnantajan kuuluu huolehtia siitä, että työntekijöille maksetaan asianmukaista palkkaa, työehtosopimuksia noudatetaan ja henkilökuntaa on riittävästi, hän sanoo tiedotteessaan.

Työnantajapuoli katkaisi neuvottelut 15. helmikuuta. Paavolan mukaan lakkovaroitukset on annettu neuvotteluja vauhdittamikseksi.

– Tavoitteena on palkkaohjelma, jolla korjataan palkkaero verrattuna kuntapuolen palkkoihin, nollasopimusten käytön rajaaminen sekä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytysten parantaminen.

Paavola sanoo olevansa hämmästynyt myös siitä, kuinka työnantajat ovat suhtautuneet voimassa olevaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Työntekijät tekevät kiellon aikana normaalityöaikaa.

– Työnantaja painostaa muuttamaan suunniteltuja työvuoroja ja vetoaa työntekijöiden etiikkaan. Kiellon aikana on kuitenkin tullut esiin, että normaalitoimintaa on pyöritetty työntekijöiden joustamisella: ylitöillä ja työnantajan määräämillä vuoronvaihdoilla. Jatkuvasta joustamisesta on tullut ns. normaalitila.