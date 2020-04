SuPer: Suojavarusteita ei ole riittävästi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kotihoito ja hoivakodit kärsivät järjestön mukaan suojavarusteiden pulasta.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer kertoo, että järjestöön tulleiden yhteydenottojen mukaan esimerkiksi kotihoidossa ja hoivakodeissa ei ole riittävästi suojavarusteita saatavilla. Myöskään ohjeistukset suojavarusteiden käyttämisestä eivät ole selkeitä.

Suojavarusteet näyttävät SuPerin mukaan menneen pääosin erikoissairaanhoitoon vanhustenhoidon ja vammaistyön jäädessä ilman, vaikka sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut, että suojavarusteita on riittävästi. Kaikilla työnantajilla ei järjestön mukaan ole varmuusvarastojakaan suosituksista huolimatta.

Valtiovalta toimittaa suojavarusteita sairaanhoitopiireille. SuPerin mielestä on välttämätöntä, että niitä toimitetaan myös vanhustenhoitoon ja vammaistyöhön myös yksityiselle sektorille.

– Jos epidemia pääsee jylläämään vanhustenhoidossa ja vammaistyössä, olemme pian erittäin huonossa tilanteessa. Vaikka nyt monella paikkakunnalla tilanne on vielä rauhallinen, on varauduttava sen äkilliseen pahenemiseen. Ennaltaehkäisy säästää nyt monia ihmishenkiä, painottaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että työnantajien tulee järjestää ja tarvittaessa vaatia yksiköilleen riittävät määrät suojavarusteita.

– Ei ole tarkoitus, että työntekijä joutuu itse miettimään suojautumisen mahdollisuuksia, vaan työnantajan on annettava selkeät ja tarpeenmukaiset ohjeet ja riittävät suojavarusteet. Tartuntatautilain mukaan toimintayksikön on huolehdittava potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta suojauksesta ja sijoittamisesta. Henkilöstön edustajat on syytä ottaa mukaan työsuojeluasioihin, Paavola vaatii.

Hän huomauttaa lisäksi, että kotiin annettavissa palveluissa tulee nyt välttää useiden hoitajien käymistä asiakkaan luona.

– Käyntimääriä tulee olla vähemmän, jos se on mahdollista, ja käyntien keston on oltava pidempi. Myös sijaisten tulee pysyä yhdellä alueella. Näin voidaan vähentää altistumista tartunnalle, Paavola kertoo.

Lisäksi riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden sijoittumisesta pitää hänen mukaansa antaa selkeät ohjeet.