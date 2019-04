Super: Hallitusohjelmaan edellytykset turvalliselle hoidolle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liiton keskeiset tavoitteet ovat muun muassa hoitajamitoitus ja pakolliset soveltuvuuskokeet.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto keskusteli kokouksessaan liiton keskeisimmistä hallitusohjelmatavoitteista.

– SuPerin edustajisto vaatii, että hoitajien vähimmäismitoituksesta on tehtävä sitova. Puolueet ovat luvanneet, että lakiin kirjataan 0,7:n hoitajamitoitus, joka on minimi. Lakiin on kirjattava myös riittävät sanktiot sen noudattamatta jättämisestä, tiedotteessa todetaan.

SuPerin edustajisto vaatii, että hoitajamitoitukseen lasketaan vain ammatillisen tutkinnon suorittaneet koulutetut hoitajat. Tukitoiminnoissa työskentelevien mitoitus tulee määritellä erikseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt palauttaa karsivat pääsy- ja soveltuvuuskokeet lähihoitajakoulutuksen opiskelijavalintoihin.

Superin mukaan kokeista ei vielä ole tulossa pakollisia, vaan niiden käyttö jää tässä vaiheessa oppilaitosten harkinnan varaan.

– Pakolliset, karsivat soveltuvuuskokeet on saatava lakiin, jotta luodaan edellytykset turvalliselle ja laadukkaalle hoidolle.

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus vaatii koulutetun henkilöstön jatkuvan läsnäolon.

– Päiväkodeissa on usein tilanne, ettei kasvattajia ole aina läsnä laissa vaadittua määrää. Lain tulee ryhmäkohtaisesti taata mitoituksen toteutuminen koko päiväkotipäivän ajan.

– Varhaiskasvatuslaissa pykälä 36 mahdollistaa tilapäisen mitoituksesta poikkeamisen. SuPerin edustajiston mukaan tämä pykälä on nyt enemmän sääntö kuin poikkeus ja se on poistettava laista kokonaan.