CNN: Suoraa huutoa luokituskohusta – ”Häivy täältä”

CNN:n käyttämä turvallisuusanalyytikko Philip Mudd suuttuu oheisella haastatteluvideolla toden teolla. Hänen vastapuolenaan on presidentti Donald Trumpin kannattaja ja entinen Valkoisen talon virkailija Paris Dennard.

Aiheena on presidentin entiseltä CIA-johtajalta poistama turvaluokitus. Dennard sanoo, että monet pitävät kiinni turvaluokituksestaan, koska siitä hyötyy taloudellisesti. Mudd nostaa pahaenteisesti kulmakarvojaan.

Suuttunut Philip Mudd tivaa huutaen, paljonko hän Paris Dennardn mielestä ansaitsee istumisesta toimikunnissa. Kohdassa 1:50 Mudd jo huutaa, että keskustelu on ohi.

– Häivy täältä! Get out! 25 vuotta tämän maan palveluksessa, ja tämän siitä saa. Häivy täältä!, Mudd raivoaa.

– Tämä ei ole sinun showsi, pysyn täällä. …Tiedusteluyhteisön politisoituminen tämän hallinnon aikana, kun yhteisön ihmiset joka päivä tulevat ja twiittaawat ja puhuvat hallinnosta – te olette tehneet tästä politiikkaa, ei presidentti, Dennard vastailee.

