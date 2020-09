Suomikin taisi vilahtaa USA:n presidenttiväittelyssä

Donald Trump puhui ’metsäkaupungeista’.

USA:n presidentinvaalin pääehdokkaiden Donald Trump ja Joe Biden kuumassa ensimmäisessä tv-väittelyssä oli myös mahdollisesti Suomea sivunnut hetki.

Juontaja kysyi Donald Trumpilta läntisen USA:n metsäpaloista ja ilmastonmuutoksen tieteestä. Jatkokysymyksessä Trumpilta kysyttiin, uskooko hän ihmisen saasteiden, kaasujen ja kasvihuonekaasupäästöjen vaikuttavan planeetan lämpenemiseen. Trump vastasi näin:

– Uskon että monet asiat vaikuttavat, mutta jossain määrin, kyllä. Mielestäni jossain määrin, kyllä, mutta uskon myös että meidän on hoidettava metsiämme paremmin, Donald Trump vastasi.

Presidentti sanoi saavansa joka vuosi kuulla, miten ”Kalifornia palaa, Kalifornia palaa”.

– Jos se olisi puhdistettu, jos olisi metsänhoitoa, hyvää metsänhoitoa, ei kuulisi siitä. Euroopassa he elävät, heillä on metsäkaupunkeja. He sanovat metsäkaupungeiksi, Donald Trump sanoi.

– He pitävät yllä metsiään. He hoitavat metsiään. Olin merkittävän maan johtajan kanssa, se on metsäkaupunki. Hän sanoi ”Sir, meillä on puita jotka syttyvät paljon helpommin kuin Kaliforniassa, siellä ei pitäisi olla tätä ongelmaa”. Puhuin (asiasta Kalifornian) kuvernöörin kanssa, Trump jatkoi valittaen jokavuotisesta satojen tuhansien aarien polttamisesta maan tasalle hoidon puutteen vuoksi.

Sanat tuovat mieleen Donald Trumpin puheenvuorot suomalaisesta metsänhoidosta kaksi vuotta sitten. Tuolloin Trump kertoi puhuneensa presidentti Sauli Niinistön kanssa metsistä ja siitä, miten metsänhoidon vuoksi maastopalot eivät vaivaa Suomea Kaliforniaan tapaan. Trumpin käyttämää raking-sanaa (siistiminen mutta myös haravointi) tulkittiin tuolloin julkisuudessa ensin virheellisesti.