Suomi ylittää vasta nyt todellisen rajan koronassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaksi rokoteannosta saaneita on näinä päivinä miljoona.

Suomessa on paljon kehuttu sitä, miten moni on ehditty koronarokottaa. Todellisuudessa suurempi joukko on saanut vasta rokotteen ensimmäisen annoksen.

Yhden rokoteannoksen saaneita on sunnuntain rekisteritiedoilla noin 3,22 miljoonaa ja 57,7 prosenttia väestöstä.

Viimeistään Delta-muunnoksen myötä on nähty, että todellinen seurattava asia on toisen rokoteannoksen saaneiden eli täysin rokotettujen määrä.

Sunnuntain tiedoilla heitä on noin 981 000. Tämä tarkoittaa 17,6 prosenttia väestöstä. Kansainvälisellä tasolla tämä on vaatimaton määrä.

Kaksi rokotusta saaneissa on siis juuri rikkoutumassa miljoonan raja.

26.6.21 #koronavirus 1/x Suomen väestö ikäryhmittäin 2020.

Sinisen viivan alla: 1 rokotus.

Alemman oranssin viivan alla: 2 rokotusta.

Ohut vihreä kaistale: taudin sairastaneet. Punainen alue: ei mitään suojaa.

Okranvärinen alue: osittainen suoja. Laumasuoja? My ass. pic.twitter.com/8p3xF54S1O — Mikko Lehtovirta (@Dr_ML_md) June 26, 2021