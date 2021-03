Terveyssektori ja lääketeollisuus ovat kirjoittajan mukaan alihyödynnettyjä aloja Suomessa.

Työpaikkoja ja uutta talouskasvua metsästetään mitä moninaisin tavoin lähtien elpymisrahan kohdentamisesta konkreettisiin päätöksiin tulevassa kehysriihessä. Yksi alihyödynnetty ala on terveysala ja lääketeollisuus. Ja tässä on hyvä kysymys se, että lähteekö kasvu vain kansallisin toimin. Vastaus on ei, vaan tarvitaan kansallisten toimien rinnalla alueiden into ja palo lähteä mukaan.

Intoa ja intohimoa oman alueen elinvoiman luomiseksi kyllä löytyy.

Näin kuntavaalien alla minulla on ollut suunnaton ilo kiertää virtuaalisesti ympäri Suomen keskustelemassa siitä, voisiko terveysala entistä vahvemmin olla vauhdittamassa alueidemme elinvoimaa ja kasvua.

Alue toisensa jälkeen on kyennyt yllättämään, kuinka määrätietoisesti ja tuorein ajatuksin alueitamme kehitetään. Jokainen kohtaaminen alueiden päättäjien ja toimijoiden kanssa on osoittanut, että terveysalan kasvustrategian eteen tehty pitkäjänteinen työ alkaa siis tuottamaan tulosta.

Sama johtopäätös voidaan tehdä lääketeollisuuden tuoreen investointikyselyn tuloksista. Alan investoinnit kasvoivat vuonna 2020 lähes 100 miljoonaa euroa eli 330 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 investoinnit kasvoivat siis 39 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Ja samalla, mikä tärkeintä koronakriisin jälkeisiä vuosia pohtiessamme, ala tarjoaa yhä useammalle osaajalle työpaikan. Investointikyselymme mukaan Lääketeollisuus työllistää noin 6 200 korkeasti koulutettua henkilöä eli 500 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Lisäksi ala työllistää erilaisin toimeksiannoin palveluyrityksissä ja terveydenhuollossa reilut 1 400 henkilöä, ja tässäkin kohdassa uusia työpaikkoja on syntynyt runsaasti.

Myös aivan hiljattain julkaistu ETLA:n tutkimusraportti osoittaa lääketeollisuuden olevan vakaa työllistäjä. Talouteemme on syntynyt vahva lääketeollisuuden yhtiöiden ekosysteemi, joka luo vakaita työpaikkoja ja antaa hyvät edellytykset jatkomenestykselle.

Investointikyselymme pohjalta odotamme investointien kasvavan tästä eteenpäinkin. Yritykset arvioivat investointiensa kasvavan noin 113 miljoonaa euroa vuodessa parin tulevan vuoden aikana.

Kansainvälinen tutkiva lääketeollisuus on Suomelle mahdollisuus. Kasvua voidaan luoda panostamalla tutkimukseen ja sitä kautta rakentaa aivan uutta vahvaa terveysalan tuotantoa. Jokainen investointieuro pitää kuitenkin tienata, sillä kansainväliset investoinnit ja työpaikat eivät synny itsestään. Lainsäädännön tulee olla mahdollistava tutkimukselle, kaupunkien tulee panostaa yritysten toimintaympäristöön ja ennen kaikkea osaajista on pidettävä kiinni.

Terveysalan kasvustrategia vaatii jatkossa myös lisävauhtia. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että terveysalan kasvua tuetaan myös hallituksen kehysriihen päätöksissä ja Euroopan elpymisrahaa kohdennettaessa, kuten alustava suunnitelma näyttäisi.

Koronakriisi on nostanut kiinnostuksen Suomea ja suomalaista osaamista kohtaan aivan uudelle tasolle. Meillä on kaikki edellytykset luoda uusia työpaikkoja ja rakentaa kannattavaa terveysalaa Suomeen. Suomi on olla kokoansa suurempi lääketeollisuusmaa.

Sanna Lauslahti Sanna Lauslahti on Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja.