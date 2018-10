Suomi, Viro ja Latvia muodostavat kaasun yhteismarkkinat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Säännöt on tarkoitus yhdenmukaistaa 2020 ja muodostaa yhteinen kaasualue 2022.

Uuden yhteismarkkina-alueen on tarkoitus lisätä kaasunalan kilpailua, kun säännöt muuttuvat kansallisista yhteisiksi. Tähän asti maissa ovaat vallinneet eri säännöt viennille ja tuonnille sekä omat hintatariffinsa. Tarkoitus on myös lisätä läpinäkyvyyttä.

– Kaasun tulisi kulkea Suomen, Viron ja Latvian välillä vapaasti ilman esteitä, kun mitään hintatariffeja rajoilla ei ole. Periaatteessa voisi se tarkoittaa asiakkaiden laajempaa kilpailua kaasumarkkinoilla, enemmän erilaisia tarjouksia ja lopulta parempaa hintaa, selvensi Eleringin hallituksen puheenjohtaja Taavi Veskimägi Viron yleisradion uutisille.

Uuden kaasun yhteismarkkina-alueen on tarkoitus olla vasta alku.

– Tässä on kyse laajemmasta tilanteesta eli haluamme luoda Euroopan Unionin alueelle yhteiset sisämarkkinat kaasulle. Siinä Suomen ja Baltian merkitys on oleellinen. Haluamme tähän mukaan kaikki EU-jäsenmaat ja sen ensiaskel on, että Suomi ja Baltia muodostavat yhteiset markkinat, koska mitä suuremmat markkinat, sitä parempi kilpailu ja vastaavasti halvempi kaasu, sanoi Suomen ja Viron välille valmistuvasta kaasuputkesta vastaavan Baltic Connector Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit.

Liettua ei osallistu yhteismarkkinoihin, koska se olisi halunnut, että sille vastaavasti hyvitetään Klaipedan kelluvan kaasuterminaalin investoimiskulut, mihin muut osapuolet eivät suostuneet.