Suomi vastaanottaa ensi vuonna 750 kiintiöpakolaista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurin osa pakolaisista tulee Syyriasta ja Kongosta.

Suomi ottaa ensi vuonna vastaan 750 kiintiöpakolaista, kertoo sisäministeriö tiedotteessaan. Suurin osa pakolaisista on Turkin alueella olevia syyrialaisia ja Sambiassa asuvia kongolaisia.

Sisäministeriö perustelee kohdemaiden valintaa humanitäärisillä syillä. Turkissa oleskele yli 3,6 miljoonaa syyrialaista pakolaista, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa Syyriassa jatkuvan konfliktin ja humanitaarisen kriisin seurauksena. Sambiassa maanpaossa on sen sijaan yli 800 000 kogolaista pakolaista, joista suurin osa on naisia ja lapsia.

Lisäksi Suomi vastaanottaa erityisen haavoittuvassa asemassa olevia pakolaisia, jotka UNHCR on evakuoinut Libyasta Nigeriin hätäevakuointimekanismin puitteissa. Suomi varautuu vastaanottamaan ensi vuonna 100 hätätapauspakolaista, jotka tarvitsevat pikaista suojelua esimerkiksi lääketieteellisten syiden vuoksi. Määrä pysyy samana edellisvuosiin verrattuna.

– Kiintiöpakolaisten vastaanotto on tehokkain tapa auttaa todellisessa hädässä olevia pakolaisia, sillä tulijoiden suojelun tarve arvioidaan jo ennen heidän tuloaan Suomeen. Suomi on vastaanottanut kiintiöpakolaisia jo 70-luvulta asti. Kotouttamisen eteen on tehty paljon työtä, jotta tulijat sopeutuisivat mahdollisimman hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan, tiedotteessa kerrotaan.

EU tarjoaa jäsenmailleen uudelleensijoittamisesta määrärahaa, jolla tuetaan kansallisesti kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamista ja kotouttamista. Suomi saa vuonna 2019 noin 10 000 euroa yhtä pakolaista kohti, tiedotteessa kerrotaan.