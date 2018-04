Suomi varautuu kybersotaan ensi viikon suurharjoituksessa

Kansainvälisessä operaatiossa harjoitellaan sähkönjakelun, matkapuhelinverkkojen ja ICT-palveluiden puolustamista.

Puolustusvoimat osallistuu ensi viikolla järjestettävään kansainväliseen Locked Shields 2018 (LS18) -kyberpuolustusharjoitukseen.

LS18:n johto-organisaatio toimii Tallinnassa ja harjoitusjoukot omista maistaan etäyhteyden kautta.

– Locked Shields on maailman suurin tekninen ”Blue Team vs Red Team” -kyberpuolustusharjoitus. Puolustavien, eli sinisten harjoitusjoukkojen tehtävänä on suojata ja puolustaa harjoitusympäristöön mallinnettua tietojärjestelmäkokonaisuuttaan kyberhyökkäyksiltä, puolustusvoimat kertoo tiedotteessa.

Harjoitusskenaario kuvaa tilannetta, jossa fiktiivisen Berylian valtion turvallisuustilanne on heikentynyt. Valtiota kohtaan on suunnattu ulkomaista painetta ja koordinoituja kyberhyökkäyksiä.

Tarkoituksena on ylläpitää eri järjestelmien toimintakykyä kovan paineen alla ja kehittää kyberpuolustuksen strategista päätöksentekokykyä.

Puolustusvoimien mukaan siniset joukot puolustavat sähkönjakelun, matkapuhelinverkkojen ja ICT-toimintojen kaltaisia kriittisen infrastruktuurin kohteita.

– Ryhmät pyrkivät havainnoimaan kyberturvallisuuspoikkeamia, arvioimaan niiden vaikutusta sekä toteuttamaan tarvittavia vastatoimia hyökkäysten torjumiseksi.

Puolustusvoimien ja Ruotsin asevoimien henkilöstö muodostavat yhteisen harjoitusosaston. Toinen harjoitusjoukko on kansallinen ja se koostuu vapaaehtoisessa harjoituksessa olevista reserviläisistä ja MPK ry:n kurssilaisista.

