Suomi vaatii Krimillä takavarikoitujen alusten palautusta

Ulkoministeri Timo Soini on ministeriön englanninkielisen twiitin mukaan ”syvästi huolestunut kohonneista jännitteistä Asovanmerellä ja Kertsinsalmessa”.

– Tulee välttää tilanteen eskaloituminen. On tärkeää palauttaa vapaa navigointi Kertsinsalmessa, vapauttaa takavarikoidut alukset ja heidän miehistönsä sekä kunnioittaa Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta, Timo Soinin lausunnossa todetaan.

#Soini: deeply concerned on risen tensions in the Azov Sea and Kerch Strait. Need to avoid escalation of the situation. Important to restore free navigation at the Kerch Strait, release captured vessels and their crew, and respect #Ukraine's sovereignty and territorial integrity.

— Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) November 26, 2018