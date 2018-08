Suomi vaatii Venäjää vapauttamaan laittomasti vangitut ukrainalaiset

Ulkoministeri Timo Soini toteaa lausunnossaan, että Venäjällä vangitun ukrainalaisen elokuvaohjaaja Oleg Sentsovin terveys heikkenee nopeasti. Ulkoministeriö julkaisi Soinin kommentin Twitterissä.

– Odotamme Venäjän järjestävän hänelle hoitoa ja vapauttavan kaikki laittomasti vangitut Ukrainan kansalaiset, Soini jatkaa.

Oleg Sentsov pidätettiin toukokuussa 2014 Krimillä pian sen jälkeen, kun Venäjä oli vallannut niemimaan Ukrainalta. Hänet tuomittiin myöhemmin 20 vuoden vankeuteen ”terroritekojen suunnittelusta”. Syytteitä on arvosteltu tekaistuiksi. Sentsovin lakimiehen Dmitri Dinzen mukaan mies pakotettiin tunnustamaan kiduttamalla. Syyttäjän päätodistaja on hänkin kertonut joutuneensa kidutetuksi.

Dmitri Dinze kertoi viime viikolla Meduzan haastattelussa Sentsovin terveydentilan olevan merkittävästi huonompi kuin mitä kuvat antavat ymmärtää. Juristin mukaan Sentsov kärsii anemiasta ja tunnottomuudesta raajoissaan. Dinze kertoo Sentsovin pulssin pudonneen kahteen otteeseen nopeasti 40 lyöntiin minuutissa. Lääkärien kerrotaan suositelleen miehen siirtämistä vankilan sairaalaan. Sentsov on kuitenkin kieltäytynyt. Hänen mukaansa sairaalan olot ovat vielä selliosastoakin surkeammat.

Oleg Sentsov on ollut nälkälakossa toukokuun puolivälistä lähtien. Hän vaatii ukrainalaisten poliittisten vankien vapauttamista Venäjän vankiloista.

FM #Soini: Health of Ukrainian film director Oleg #Sentsov in prison is deteriorating rapidly. We expect #Russia to provide him with medical treatment and to release all illegally detained Ukrainian citizens. #FreeSentsov

