Suomi vaatii muutoksia EU:n elpymisrahastoon

Elpymisrahaston koon ja avustusten osuuden on oltava komission ehdottamaa pienempiä.

Hallituksen EU-ministerivaliokunta on muodostanut tänään torstaina Suomen kannan komission esitykseen elpymiskokonaisuudesta.

Suomi ei hyväksy sellaisenaan komission ehdotusta elpymisrahastoksi ja vaatii esitykseen muutoksia.

Ennakkokannassaan Suomi on katsonut, että lähtökohtana on elpymisvälineen tuen lainamuotoisuus, mutta Suomi on ollut valmis tarkastelemaan myös muita mahdollisia toteutustapoja. Neuvottelujen kuluessa on etsittävä ratkaisuja, joissa avustusmuotoisen tuen suhteellinen osuus elpymisvälineestä pienenee.

Elpymisvälineen koon on oltava pienempi ja suhteessa jäsenmaille myöhemmin syntyvään maksutaakkaan ja maksutaakan ajalliseen kestoon.

Elpymisvälineen takaisinmaksuajan on oltava esitettyä 30 vuotta lyhyempi, ja rahoitusjärjestelyn on noudatettava perussopimuksen tasapainoisen budjetin periaatetta. Jäsenvaltioille tuleva pitkäaikainen budjettisuvereniteetin rajoite on pyrittävä rajaamaan mahdollisimman vähäiseksi.

Elpymisvälineen voimassaoloaika on rajattava lyhyemmäksi kuin komission esittämä neljä vuotta.

Muutokset edellytys tavanomaiselle säätämisjärjestykselle

Valtioneuvosto katsoo, että elpymisvälineeseen tehtävät muutokset ovat edellytys tavanomaisen säätämisjärjestyksen soveltamiseksi asiasta päätettäessä.

Suomi pitää hyvänä, että elpymisväline kytketään vihreän kehityksen ohjelmaan.

Hallituksen kannasta tiedotettiin vain tunti ennen elpymisrahastosta käytävää eduskuntakeskustelua.

Suomen keskeiset kysymykset monivuotisessa rahoituskehyksessä liittyvät maltilliseen kokonaistasoon, maaseudun kehittämisen (pilari II) rahoitukseen sekä ehdollisuuksiin, etenkin oikeusvaltioperiaatteen ja ilmastotoimien osalta.

Samalla on kuitenkin huolehdittava, että muut ohjelmat muodostavat suurimman rahoitusosuuden ja mahdollistavat vastaamisen ajankohtaisiin haasteisiin.