Suomi tukee Myanmarin naisten osallistumista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

UN Womenin hanke tähtää tasa-arvon huomioon ottamiseen kaikilla hallinnon tasoilla.

Myanmarissa alkaa Suomen tukema hanke, joka tähtää sukupuolten epätasa-arvoisten rakenteiden purkamiseen. YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin toteuttama hanke on ulkoministeriön mukaan tärkeä, jotta naiset pääsevät vaikuttamaan maansa demokratiakehitykseen ja vakauttamiseen.

Heinäkuussa Suomi ja UN Women allekirjoittivat sopimuksen hankkeesta Strengthening Democracy in Myanmar through Gender Responsive Governance. Hanke tähtää sukupuolten välisen tasa-arvon huomioon ottamiseen kaikilla hallinnon tasoilla.

Hankkeen on määrä kestää neljä vuotta. Suomi tukee hanketta vuosina 2020 ̶2023 kehitysyhteistyövaroista neljällä miljoonalla eurolla. Suomi toimii tänä vuonna UN Womenin johtokunnan puheenjohtajana ja on vuonna 2020 järjestön suurin yleisrahoittaja.

Myanmarin kestävän kehityksen suunnitelma, joka perustuu YK:n tavoitteisiin, korostaa tasa-arvoa hyvinvoinnin saavuttamisessa. Hallitus on hyväksynyt erillisen suunnitelman naisten aseman parantamiseksi yhteiskunnan rakenteissa ja käytänteissä. Esimerkki kehityksestä on peruskoulu, johon tytöillä ja pojilla on tasavertainen pääsy.

Myanmari kansanedustajista vain reilu 10 prosenttia on naisia, ja paikallistasolla naisten osallistuminen politiikkaan on vielä vähäisempää.

Pulmana ovat ulkoministerön mukaan myös perinteiset asenteet. Naiset nähdään Myanmarissa usein ainoastaan vaimoina tai äiteinä, ei täysivaltaisina kansalaisina, jotka toimivat talouselämässä tai politiikassa. Naiset joutuvat usein kohtaamaan myös sukupuoleensa liittyvää väkivaltaa.

– Kun Myanmarissa nostaa esiin sukupuolten väliseen epätasa-arvoon liittyviä kysymyksiä, hyvin yleisesti saa vastauksen, että Myanmarissa ei ole mitään sukupuolten tasa-arvoon liittyviä ongelmia, kertoo tiedotteessa erityisasiantuntija Katja Hirvonen Suomen Yangonin-suurlähetystöstä.

Tämä onkin hänen mukaansa perimmäinen ongelma. Naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa syrjintää ja rakenteellista epätasa-arvoa ei tunnisteta.

Ulkoministeriö muistuttaa, että naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistaminen on tärkeimmällä sijalla Suomen kehityspolitiikassa.