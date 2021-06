Suomi tukee miljoonalla eurolla kehitysmaiden kauppaa

Ministeri Ville Skinnarin mukaan kehitysmaiden osallistuminen sääntöpohjaiseen kauppajärjestelmään on myös Suomen etu.

Suomi tukee Maailman kauppajärjestön (WTO) teknisen avun rahastoja hiukan yli miljoonalla eurolla vuosina 2021-2022 kehitysmaiden kauppakapasiteetin vahvistamiseksi. Sopimus vahvistettiin 10. kesäkuuta Genevessä.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) toteaa, että kehitysmaiden osallistuminen sääntöpohjaiseen kauppajärjestelmään ja kyky käydä täysipainoisesti kansainvälistä kauppaa on myös Suomen etu.

– Kaupan merkitys köyhyyden vähentämiselle ja taloudelliselle kehitykselle on kiistaton ja entistä suurempi pandemian jälkeisessä maailmassa. Suomen tuen avulla kehitysmaiden kyky hyödyntää kaupan globaalia sääntöjärjestelmää ja osallistua kansainväliseen kauppaan vahvistuu, ministeri Skinnari toteaa tiedotteessa.

Suomi tukee kolmea rahastoa.

WTO:n DDAGTF-rahasto (Doha Development Agenda Global Trust Fund) tukee kehitysmaiden kauppapoliitikkojen ja -virkamiesten koulutusta. Toiminta vahvistaa kehitysmaiden mahdollisuuksia neuvotella, toimeenpanna ja hyödyntää WTO-sopimuksia.

STDF (Standards and Trade Development Facility) tukee puolestaan kehitysmaiden osaamista terveys- ja kasvinsuojelumääräyksissä sekä auttaa parantamaan vientituotteiden turvallisuutta ja laatua.

LDC-MC12-rahasto (WTO Trust Fund for the Participation of Least Developed Countries at the 12th Ministerial Conference) tukee köyhimpien kehitysmaiden ministereiden mahdollisuuksia osallistua WTO:n 12. ministerikonferenssiin.