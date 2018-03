Suomi teki 102 ilmoitusta vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään

Vaarallisista tuotteista tehtyjen ilmoitusten määrä on Tukesin mukaan kasvanut markkinavalvonnan ansiosta.

Suomi teki viime vuonna 102 ilmoitusta eurooppalaiseen vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään Rapexiin, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Suomen markkinoilta löytyi esimerkiksi LED-valaisimia, joissa oli sähköiskun vaara, ihovoiteita, joissa oli allergisoivia ainesosia sekä leluja, joissa oli kiellettyjä muovin pehmentimiä tai pieniä tukehtumisvaaraa aiheuttavia osia.

Muutamaan viime vuoteen nähden Suomen tekemien ilmoitusten määrä on Tukesin mukaan kasvanut.

– Tähän vaikuttaa osaltaan riskiperusteisesti kohdistettu markkinavalvonta. Kasvaneesta ilmoitusmäärästä ei siis voida suoraan päätellä, että vaarallisten tuotteiden määrä markkinoilla olisi kasvanut, ylitarkastaja Jenni Mutka Tukesista kertoo.

Ilmoitusten lisäksi Suomi on reagoinut Rapex-järjestelmän kautta lähes viiteensataan toisen maan tekemään ilmoitukseen. Tukesin mukaan reaktio tehdään, jos tuotetta on esimerkiksi löytynyt Suomen markkinoilta tai jos alkuperäiseen ilmoitukseen on antaa lisätietoja.

Eurooppalaiseen vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään Rapexii-järjestelmään tehtiin Euroopan komission tilastojen mukaan viime vuonna yhteensä 2201 ilmoitusta vaaralliseksi todetuista tuotteista.

Ilmoitukset koskivat Tukesin mukaan viime vuosien tavoin usein leluja, moottoriajoneuvoja sekä vaatteita ja asusteita. Kemialliset riskit näkyivät useissa eri tuoteryhmissä.