Panu Laturi: Suomi tarvitsee englannin viralliseksi kieleksi

Englannin kieli olisi nostetettava tasaveroiseksi suomen ja ruotsin rinnalle kaikessa julkisessa asioinnissa.

Syntyvyyden lasku on hallinnut keskustelua viimeisten kuukausien aikana. Ei ihme, sillä syntyvyys on laskenut alle kriittisenä pidetyn 1,6 lapseen. Eli olemme tilanteessa, jossa huoltosuhteen lasku tulee muuttamaan hyvinvointivaltiomme tulevaisuuden erittäin haastavaksi sekä palveluiden että talouden kannalta.

Tästä huolimatta keskustelu työperäisestä maahanmuutosta on ollut varovaista. Ilmapiiri on muuttunut perussuomalaisten nousun jälkeen. Painotukset ovat uhkissa, kun oikeasti olisi löydettävä ratkaisuja, joilla pystymme vahvistamaan kilpailukykyämme kansainvälisen työvoiman houkuttelemisessa pieneen pohjoiseen maahan jossa on erittäin vaikea kieli. Ilman tätä emme kykene säilyttämään hyvinvointiamme, emme hoitamaan omia vanhempiamme, emme säilyttämään kilpailukykyämme. Tarvitsemme rohkeita poliitikkoja, jotka uskaltavat sanoa sen tosiasian, että tarvitsemme laajaa työperäistä maahanmuuttoa.

Työperäisen maahanmuuton lisääminen ei tapahdu ilman tekoja. Meidän on kyettävä poistamaan esteitä nopeasti. Säädöksiä on kevennettävä, työvoiman tarveharkinta poistettava. Kotouttaminen on saatava kuntoon, on varmistettava että löytyy tarpeeksi englanninkielisiä päiväkoteja ja kouluja. Opiskelu-ja työlupakäytännöissä on oltava takuu siitä, että lupa käsitellään kuukaudessa tai lupa tulee automaattisesti, se pakottaisi viranomaiset ja yhteiskunnan muuttamaan toimintatapansa.

Samaan aikaan englannista on tehtävä virallinen palvelu- ja asiointikieli. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa on oikeus saada palvelua englanniksi ja kaikessa julkisessa asioinnissa englanti nostetaan tasaveroiseksi suomen ja ruotsin kielen rinnalle. Tasaveroiseksi viralliseksi kieleksi.

Vaikka itse olemme suomenkielisiä, kiinnitimme huomiota, kun lapsemme sai viikko sitten tiedon siitä, miten toimia koulun alkaessa. Saimme sinänsä hyvin tehdyn kaksipuolisen paperin jossa toisella puolella asia oli suomeksi ja toisella ruotsiksi. Englannin kieli oli kuitattu yhdellä lauseella, jossa kehotettiin menemään verkkosivulle, josta tieto löytyy. Tämä ei ole tapa, jolla pystymme kilpailemaan osaajista tai kansainvälisestä työvoimasta. On oleellista, että englanti nostetaan kaikessa julkisessa tiedottamisessa Suomen ja Ruotsin rinnalle tasaveroiseksi kieleksi.

Englannin nostaminen viralliseksi kieleksi ei heikennä eikä ole uhka. Se avaa mahdollisuuksia, joita ei pidä jättää käyttämättä. Se vahvistaisi Suomen asemaa kovassa kansainvälisessä kilpailussa osaavasta työvoimasta. Se olisi lupaus siitä, että asiointi ja elämä onnistuu täällä myös Englanniksi. Lupaus siitä, että olet tervetullut.

Panu Laturi Panu Laturi on Viestintätoimisto N2 Comms:n osakas.