”Suomi sinkoutuu velkaantumisen tielle”

Hallituksen talouslinja ja poliisien määrä ovat puhuttaneet kokoomuksen kiertueella.

Kokoomuksen kansanedustajien mukaan erityisesti talous- ja turvallisuusasiat ovat herättäneet keskustelua heidän yli 20 kaupunkia kattaneella kiertueellaan. Tammikuun lopulla Kemijärveltä alkanut matka päättyy maanantaina Helsinkiin.

– Huoli talouden perustasta on ollut usein esillä. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus ehti lisätä menoja 1,5 miljardin euron edestä, ja näillä on lunastettu puolueiden vaalilupauksia. Tienauspuoli on samalla jäänyt kokonaan tekemättä. Olemme jälleen sinkoutumassa kiihtyvän velkaantumisen tielle, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi Hämeenlinnassa.

Kokoomus on pitänyt kiertueella esillä omaa budjettivaihtoehtoaan, jossa taloutta vauhditettaisiin tuloverojen kevennyksillä ja koulutuspanostuksilla. Mykkäsen mukaan pääministerin sunnuntaina esittämät lausunnot eivät ainakaan lisänneet luottamusta Suomen nykyiseen suuntaan.

– Pääministeri sanoi, ettei edes kevään kehysriihessä voida tehdä varsinaisia päätöksiä työpaikkojen luomisesta. Työmarkkinakierrosta ei haluta sotkea, koska tämä voisi hermostuttaa ay-liittoja – joista demarit ovat riippuvaisia, Kai Mykkänen totesi.

Poliisilupaus petettiin

Kansanedustajat Pihla Keto-Huovinen (kok.) ja Kari Tolvanen (kok.) esittivät huolensa oikeusjärjestelmän ruuhkautumisesta ja pitkistä käsittelyajoista. Hallituspuolueet ovat myös lipeämässä aiemmin luvatusta korotuksesta poliisien määrään.

– Se ei ole vain tunne, että prosessit kestävät liian kauan. Suomi on saanut asiasta pyyhkeitä myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta. Tapaukset lähtevät poliisilta syyttäjille ja sitten tuomioistumiin. Asioissa kestää, koska resursseja ei ole riittävästi, syyttäjänä aiemmin urallaan toiminut Keto-Huovinen sanoi.

Menettelytapoja voitaisiin hänen mukaansa jouhevoittaa nauhoitteiden avulla, jolloin koko todisteluketjua ei tarvitsisi käydä uudelleen läpi ylemmissä oikeusasteissa.

– Olen ollut monesti siinä tilanteessa, ettei todistaja muista tapahtumia tai hänen muistikuvansa ovat värittyneet. Nauhoitteiden käyttö helpottaisi myös uhrien asemaa, koska tapahtumia ei tarvitsisi käydä läpi uudestaan ja uudestaan, Pihla Keto-Huovinen sanoi.

Poliisien määrän nostamisesta 7850:een vaikutti olevan laaja yhteisymmärrys ennen viime kevään eduskuntavaaleja. Kari Tolvanen hämmästeli, miksi hallitusohjelmassa luku romahtikin 7500 poliisiin.

– Määrä on jo nyt hyvin matalalla muihin Pohjoismaihin verrattuna. Voi sanoa, että aika monessa paikassa ollaan pulassa, erityisesti päivittäistutkinnassa. Oikeudentunto murenee, jos kellarikomeron murtoja tai pyörävarkauksia ei voida enää tutkia, Tolvanen sanoi.

Myös hälytyspartioita on kentällä aiempaa vähemmän.

– Kansalainen voi miettiä, että miksi maksaa veroja, jos ei saa palveluita. Että jos kerran elämässään joutuu rikoksen kohteeksi. Tämä on todella paha asia, Kari Tolvanen sanoi.