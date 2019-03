Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suuren valiokunnan puheenjohtajan mukaan komissiossa ymmärretään Suomen erityistarpeita.

Kansanedustaja, suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen (kok.) iloitsee maatalouskomissaari Phil Hoganin kirjeestä, jossa komissaari kertoo ymmärtävänsä Suomen tarpeen jatkaa Etelä-Suomen kansallista maataloustukea seuraavalla Euroopan unionin rahoituskehyskaudella.

Komissaari Hogan lähetti kirjeen valtiovarainministeri Petteri Orpolle (kok.) viime tiistaina. Satosen mukaan kirjeen perusteella Suomi saanee jatkaa Etelä-Suomen kansallista maataloustukea.

– Etelä-Suomen kansallinen maataloustuki on tärkeä erityisesti kasvihuoneille, ja sitä olisi vaikea lopettaa kerralla. Kyseessä on suhteellisen pieni osuus koko kansallisen maataloustuen potistamme, mutta tuki kohdentuu tarkasti ja on tärkeä pala maatalouspolitiikan kokonaisuudessa, Satonen sanoo.

Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan pääosin puutarhatuotannolle sekä sika- ja siipikarjataloudelle. Tuen suuruus on noin 17 miljoonaa euroa vuosittain. Tuen osuus kaikista kansallisista maataloustuista on noin seitsemän prosenttia.

Varaus tuen käyttämiseksi on otettu huomioon julkisen talouden suunnitelmassa, eli päätös ei toteutuessaan aiheuttaisi ennakoimattomia lisämenoja valtiontalouteen. Tuen säilyminen on Satosen mukaan tarpeen, sillä tuoreiden Pellervon taloustutkimuksen ennusteiden mukaan maatalouden yrittäjätulo vajoaa edelleen.

– Maatalouden kannattavuus on saatava nousuun. Komissaarin kirje osoittaa, että komissiossa ymmärretään Suomen erityistarpeita. Tätä ei olisi tapahtunut ilman Suomen aktiivista vaikuttamistyötä, Satonen painottaa.

EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat esitykset ovat parasta aikaa ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin käsittelyssä. Europarlamentaarikot Petri Sarvamaa (kok.) ja Elsi Katainen (kesk.) ovat tehneet muutosesityksen, joka mahdollistaisi Etelä-Suomen kansallisen maataloustuen jatkon. Asiasta äänestetään maatalousvaliokunnassa tulevalla viikolla.

Satonen uskoo, että muutos menee läpi Euroopan parlamentissa.

– EU-vaikuttaminen on joukkuepeliä ja erityisesti maatalouspolitiikassa se osataan, Satonen kehuu suomalaismeppejä.