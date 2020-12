Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelu alkaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan tarkoituksena on edistää kahta raidehanketta EU-tukien avulla.

Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua varten perustetaan kaksi osakeyhtiötä: Suomi-rata Oy ja Turun Tunnin Juna Oy. Yhtiöiden perustamista koskevat asiakirjat on nyt allekirjoitettu. Suomen valtion osuus kummassakin yhtiössä on 51 prosenttia.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) on tyytyväinen siihen, että raidehankkeiden suunnittelussa päästään nyt alkuun.

– Yhtiöiden perustaminen on tärkeä etappi pyrkimyksessämme edistää kahta suurta raidehanketta ja saada täydet EU-tuet. Valtion lisäksi hankeyhtiöissä on mukana kaiken kaikkiaan 26 kaupunkia ja kuntaa sekä Finavia. Tämä todistaa, että olemme vahvasti sitoutuneet koko Suomen kehittämiseen. Raideliikenteeseen investoiminen on välttämätöntä, kun siirrymme kohti kestävää liikkumista, toteaa ministeri Harakka tiedotteessa.

Suomi-rata Oy

Suomi-rata Oy:n tehtävänä on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Suomen valtion lisäksi osakkaina yhtiössä ovat Finavia Oyj, Helsinki, Tampere, Vantaa, Hämeenlinna, Janakkala, Riihimäki, Lahti, Akaa, Jyväskylä, Oulu, Pori, Seinäjoki, Vaasa, Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Ylöjärvi, Kokkola ja Parkano.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii FM Kari Savolainen.

– Suomi-rata on yksi itsenäisen Suomen merkittävimpiä infrastruktuurihankkeita, ja on hienoa ja kiinnostavaa olla mukana selvittämässä hankkeen edellytyksiä. Tehokkaat pääkaupunkiseudulta pohjoiseen suuntautuvat logistiset yhteydet ovat niin henkilöliikenteen kuin rahdin osalta elintärkeitä Suomen kilpailukyvylle. Saavuttavuuden kannalta merkittävää on myös se, että Suomi-rata mahdollistaa rautatieliikenteen ja lentoliikenteen integroinnin tehokkaiksi matkaketjuiksi, Savolainen toteaa.

Turun Tunnin Juna Oy

Turun Tunnin Juna Oy:n tehtävänä on Helsinki–Turku nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Suomen valtion lisäksi osakkaina yhtiössä ovat Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi.

Yhtiön hallitukseen kuuluu 13 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii DI, MBA Minna Forsström.

– Pidän tätä ratahanketta tärkeänä, ja on hienoa päästä mukaan rakentamaan edellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen. Turun tunnin juna on suurhanke, joka on aidosti ilmastoteko ja luo kestävää perustaa suomalaiselle hyvinvoinnille, Forsström sanoo.

Kaupungit tyytyväisiä

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori pitää hyvänä, että hankeyhtiöt pääsevät nyt etenemään koko Suomea hyödyttävien nopeiden raideyhteyksien suunnittelussa.

– Niin Helsingin kuin muidenkin kaupunkien rahalliset panokset yhtiöiden perustamiseksi ovat erittäin merkittäviä. Suomi-rata ja siihen sisältyvä Lentorata toisivat toteutuessaan kasvua koko maahan, loisivat elinkeinoelämälle uusia mahdollisuuksia ja parantaisivat maamme kansainvälistä saavutettavuutta, Vapaavuori toteaa.

Tampereen pormestari Lauri Lylyn mukaan Suomi-rata-hankeyhtiö auttaa vauhdittamaan raideyhteyden lisäraiteiden rakentamista Tampereen ja Helsingin välillä sekä näin mahdollistaa matka-ajan lyhentämisen yhteen tuntiin.

– Hankeyhtiö avaa mahdollisuuden tehdä merkittäviä rautatieinfrainvestointeja, jotka ovat vaikuttava keino elvyttää taloutta ja tukea positiivista työllisyyskehitystä. Rautatieinfrainvestointien kautta tuetaan myös keskeisellä tavalla vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä. Nykyisen pääradan peruskorjauksesta on kaiken tämän ohella muistettava pitää kiinni, Lyly sanoo.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasen mielestä on hienoa, että hanke etenee.

– Aviapoliksen ja lentoaseman ympäristön kehittyminen on paitsi Vantaalle myös koko Suomelle merkittävä asia. Suomi-rata on vireillä olevista ratahankkeista se, joka kasvattaa koko Suomen kilpailukykyä ja kansainvälistä saavutettavuutta eniten, Viljanen tuumaa.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arven mukaan Turun tunnin junan viimeinen suunnittelutyö on vielä mittava urakka.

– Sekä Turun että Espoon päässä Tunnin junan osahankkeiden rakentamisen käynnistämisestä on jo sovittu. Odotamme, että hankeyhtiö pystyy toteuttamaan suunnittelun ripeästi, jotta pääsemme myös oikoradan ja Turku-Salo-kaksoisraiteen toteutukseen, Arve toteaa.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä korostaa, että Turun tunnin junan ensimmäinen vaihe on Espoon kaupunkirata, joka on tärkeä osa Helsingin seudun ja Länsi-Uudenmaan työssäkäyntialueen kehittämistä.

– Se parantaa uudistuvan Espoon keskuksen, Keran ja kasvavan Leppävaaran liikenneyhteyksiä ja edistää päästötöntä liikkumista ja kestävää kaupunkikehitystä koko Espoossa, Mäkelä sanoo.