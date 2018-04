Suomi putosi taas lehdistönvapaudessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vuosikausia lehdistönvapausindeksin kärjessä ollut Suomi on pudonnut listalla toisena vuonna peräkkäin.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön (RSF) vuoden 2018 World Press Freedom -indeksin tuloksissa heijastuu kaikkialla päätään nostanut vihamielisyys toimittajia ja tiedotusvälineitä kohtaan.

Monet poliittiset johtajat vastustavat tiedotusvälineitä avoimesti ja pyrkivät kyseenalaistamaan journalismin uskottavuutta. RSF pitää kehitystä uhkana demokratialle.

Suomi putosi tämän vuoden indeksissä edelleen yhden sijan alaspäin sijalle 4. Syynä putoamiseen oli Puolustusvoimien Viestikoekeskukseen liittynyt tapaus, jossa toimittajien lähdesuoja vaarantui poliisin takavarikoidessa toimituksellista aineistoa.

Kolmannella sijalla tämän vuoden indeksissä on Alankomaat ja viimeisenä edelleen Pohjois-Korea.

Tanska putosi tämän vuoden indeksissä 5. sijaa alaspäin sijalle 9. ja maata varjosti toimittaja Kim Wallin murha elokuussa 2017.

Vuoden 2018 indeksissä viiden eniten pudonneen maan joukossa on neljä Euroopan maata: Malta putosi sijalle 65. (18. sijaa), Tshekki sijalle 34. (11. sijaa), Serbia sijalle 76. (10. sijaa) ja Slovakia sijalle 27. (10. sijaa).

Venäjä on laajentanut propagandaverkostoaan RT:n (ent. Russia Today) ja Venäjän valtion omistaman uutistoimisto Sputnikin välityksellä.

Vuoden 2018 indeksi heijastaa myös kasvanutta vihamielisyyttä toimittajia ja tiedotusvälineitä kohtaan, eikä se rajoitu enää ainoastaan Turkin ja Egyptin kaltaisiin autoritäärisiin maihin ja myös Euroopassa poliitikkojen tiedotusvälineisiin kohdistama vihamielisyys on nousussa.

Poliitikkojen tiedotusvälineisiin kohdistama vihamielisyys on nousussa myös Euroopassa. Tshekissä maan presidentti Milos Zemanilla oli lehdistötilaisuudessa mukana Kalashnikovin jäljitelmä, johon oli kirjoitettu ”toimittajille”. Slovakiassa maan pääministeri Robert Fico on kutsunut toimittajia muun muassa ”likaisiksi antislovakialaisiksi huoriksi” ja ”idioottimaisiksi hyeenoiksi”.

RSF:n mielestä yhä useammat demokraattisesti valitut johtajat eivät enää näe tiedotusvälineitä demokratian tukijoina, vaan avoimina vastustajinaan. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on muun muassa käyttänyt toimittajista nimitystä ”kansan viholliset”. Yhdysvallat on tämän vuoden indeksissä sijalla 45. pudottuaan kaksi sijaa viime vuodesta.

– Vihamielisyys toimittajia kohtaan on yksi pahimpia uhkia demokratioille. Poliittiset johtajat, jotka rohkaisevat vihamielisyyteen toimittajia kohtaan, ovat suuressa vastuussa, koska he heikentävät käsitystä julkisesta keskustelusta, jonka pitäisi perustua propagandan sijasta tosiasioihin. On äärimmäisen vaarallista kyseenalaistaa journalismin merkitystä tänä päivänä, sanoo RSF:n pääsihteeri Christophe Deloire.