Suomi punaisena koronakartalla, matkustusta ei suositella

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ei suosittele Suomeen matkustamista huonontuneen koronatilanteen takia.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) on siirtänyt Suomen punaisten maiden joukkoon.

Punainen väri kartalla tarkoittaa, että koronatilanne on huonontunut niin paljon, että maahan matkustamista ei suositella.

ECDC:n kartalla maa muuttuu punaiseksi, kun maassa on todettu viimeisen kahden viikon aikana 75-200 uutta koronavirustapausta 100 000 asukasta kohti ja positiivisten näytteiden osuus on vähintään 4 prosenttia kaikista testeistä. Punaiseksi maaksi joutuu myös, jos ilmaantuvuusluku on 200 ja 500 välillä.

THL:n mukaan viimeisen kahden viikon aikana suomessa on todettu 140 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Suomen lisäksi punaisella on merkattu kokonaan Saksa ja Irlanti. Viro, Latvia ja Liettua ovat huomattavasti huonontuneen koronatilanteen vuoksi siirtyneet tumman punaisiksi.

Suomen siirtyminen punaisten maiden joukkoon ei automaattisesti tarkoita, että Suomesta ulkomaille matkustaminen vaikeutuisi. Ajantasaiset matkustusrajoitukset tulee kuitenkin tarkistaa aina etukäteen ulkomaille matkustettaessa.