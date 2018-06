Suomi pohtii alkoholin nettimyynnin kieltoa – Ruotsi puuhaa kotiinkuljetuksia koko maahan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin hallitus haluaa Systembolagetin järjestävän kotiinkuljetukset kaikkialle maassa.

Samalla kun Suomen sosiaali- ja terveysviranomaiset pyrkivät ainoana EU:ssa kieltämään alkoholin etämyynnin toisista jäsenvaltioista, rukataan meillä usein erittäin kireäksi mainostettua ruotsalaista alkoholisääntelyä loivempaan suuntaan.

Ruotsin hallitus haluaa The Localin mukaan laajentaa alkoholijuomien kotiinkuljetuspalvelun koskemaan koko maata. Nykyisin Ruotsin valtion monopoliyhtiö Systembolagetista saa juomia kotiin kymmenessä Ruotsin 21 maakunnasta.

– Ruotsalaiset nauttivat Systembolagetin laajasta tarjonnasta ja palvelusta. Kotiinkuljetus tekee siitä helpompaa, Ruotsin sosiaali- ja urheiluministeri Annika Strandhäll kommentoi.

Hänen mukaansa kotiinkuljetukset ovat tarpeen pitkien etäisyyksien maassa.

Ruotsin hallitus ei näe kotiinkuljetusten laajentamista varsinaisena alkoholisääntelyn vapautuksena. Hallitus perustelee ehdotusta ”halulla suojella rajoittavaa alkoholipolitiikkaa”.

Etämyyntikielto tyrmättiin

Suomen tuoreeseen alkoholilakiin kaavailtiin ensin täyttä alkoholin etämyynnin kieltoa. Suunnitelma kilpistyi kuitenkin EU-oikeudellisiin epäselvyyksiin ja kiistaan EU-komission kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän pohtimaan kiellon toteuttamista. Se esitti hiljattain mietinnössään, että alkoholin etäosto sallittaisiin täysin ja etämyynti vain vähittäiskaupassa sallittujen, eli alle 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien, juomien osalta.

Tässäkin tapauksessa etämyyjän olisi tehtävä Valviralle ilmoitus maahantuonnin aloittamisesta ja maahantuotujen alkoholijuomien toimittamisesta ”hyväksyttyyn vähittäismyyntipaikkaan ostajille luovutettavaksi”.

Etämyynti nousi tapetille tällä viikolla, kun korkein oikeus antoi ratkaisunsa etämyyntiä sivunneessa niin kutsutussa Alkotaksi-tapauksessa. Korkein oikeus katsoi, ettei edellisestä alkoholilaista johdettu etämyynnin kiellon tulkinta ollut ristiriidassa EU-oikeuden kanssa. Oikeuden mukaan tällaisen nettikaupan sai siis kieltää.

Suomi on ainoa EU-maa, jossa etämyynti halutaan kieltää. Ruotsissa etämyynti on ollut sallittua vuosikaudet ja sen osuus kaikesta alkoholinkulutuksesta on ollut tasaisesti vain alle prosentin luokkaa. Suomessa kaavaillun kaltaista kieltoa ehdotettiin Ruotsissa vuonna 2016. Se sai silloin tyrmäyksen Ruotsin kansanterveysvirastoltakin.

Kansanterveysviraston joulukuussa 2016 antamassa lausunnossa kiinnitettiin huomiota etämyyntikiellon mahdollisiin EU-oikeudellisiin ongelmiin. Lailla tavoiteltuihin kansanterveysvaikutuksiin suhtauduttiin myös epäillen. Tilanne, jossa etämyynti on kiellettyä ja etäosto sallittua, nähtiin myös ongelmallisena ja vaikeana valvoa.