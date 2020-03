”Suomi on siirtymässä epidemia-alueeksi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sosiaali- ja terveysministerin mukaan koronaviruksen leviämisessä ollaan nyt uudessa vaiheessa.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan Suomi on siirtymässä ennemmin tai myöhemmin osaksi epidemia-aluetta, sillä koronaviruksen leviämistä ei ole kyetty estämään muualla Euroopassa.

Maailman terveysjärjestö WHO määritteli koronaviruksen keskiviikkona pandemiaksi ja kehotti valtioita jatkamaan taudin rajaamista kaikin keinoin.

– Tilanteeseen suhtaudutaan hyvin vakavasti, minkä vuoksi hallitus on linjannut uusista suosituksista, Aino-Kaisa Pekonen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hallitus keskittyy sosiaali- ja terveyspalveluiden voimavarojen ja toimintakyvyn turvaamiseen poikkeustilanteessa. Kansalaisia kehotetaan vähentämään sosiaalisia kontaktejaan epidemian huipun hidastamiseksi. Ministerin mukaan koronaviruksen pysäyttäminen ei ole enää mahdollista.

– Olemme siirtyneet uuteen vaiheeseen, ja infektio on levinnyt jokaiseen maanosaan. Epidemian leviäminen kaikkiin Euroopan maihin on vain ajan kysymys, mutta jarrutamme sitä Suomessa, Pekonen jatkoi.

Taudin ennustetaan leviävän eri tahtiin eri puolilla maata. Terveydenhuollon suojavarusteiden tilanne on hyvä yleiseen eurooppalaiseen tasoon verrattuna.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan vielä ei ole tiedossa tapauksia, joiden tartuntaketjua ei olisi pystytty selvittämään.

– Tässä vaiheessa on tehtävä kaikki rajaus- ja suojaustoimet, jotka on mahdollista tehdä. On olennaista, että sote-henkilöstö pysyy tässä tilanteessa terveenä ja toimintakykyisenä, Kiuru sanoi.

Hänen mukaansa hallitus on antanut selkeän ohjeistuksen siitä, että työntekijöiden tulisi jäädä matalalla kynnyksellä kotiin, jos henkilöt ovat palanneet epidemia-alueilta tai havainneet flunssan kaltaisia oireita.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) painotti, että kaikille toimenpiteille turvataan riittävä rahoitus. Finnvera ja Teollisuussijoitus valmistautuvat jatkorahoitukseen, jos yritykset ajautuvat epidemian vuoksi maksuvaikeuksiin.

– Toivon, että myös pankit huomioisivat tämän poikkeuksellisen tilanteen käsitellessään yritysten tilannetta. Suomalaiset pankit ovat hyvässä kunnossa. Euroopan keskuspankki tulee ilmoittamaan omista toimistaan, Katri Kulmuni sanoi.

