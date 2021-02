Suomi on nyt Euroopan kärkimaita koronan kasvutilastossa

Muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden epidemiatilanne on mennyt viime viikkoina eri suuntaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan koronaviruksen ilmaantuvuus on lisääntynyt viimeisen kahden viikon aikana 13 eri sairaanhoitopiirin alueella.

Ilmaantuvuusluku on ollut korkein Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Keski-Suomen ja Itä-Savon alueilla.

Epidemiatilanne on samalla kohentunut useissa Suomen naapurimaissa ja myös muualla Euroopassa. Esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Baltian maissa viruksen ilmaantuvuus on ollut moninkertainen Suomeen verrattuna, mutta lasku on ollut nopeaa tammikuun puoliväliin verrattuna. Norjan tilanne on nyt hieman Suomea parempi, osittain myös tiukan rajatestauksen ansiosta.

Tartuntatilastoja koostavan Ourworldindata-sivuston mukaan uusien infektioiden määrä on laskenut kahden viikon aikana Ruotsissa 29 prosenttia ja Saksassa 34 prosenttia suhteessa aiempaan vertailujaksoon. Suomessa kasvua on ollut 26 prosenttia.

Epidemia on mennyt heikompaan suuntaan erityisesti Kreikassa ja Albaniassa, jossa tartuntamäärät kääntyivät nopeaan kasvuun tammikuun loppupuolella.

Suomen naapurimaista myös Venäjällä tilanne on kohentunut merkittävästi vuodenvaihteen jälkeen. Maassa vahvistettiin sunnuntaina 16 048 uutta Covid-19-tapausta, kun vielä joulukuun lopulla uusia tartuntoja oli noin 30 000 kappaletta päivässä.

Moskovassa kaikkien yliopisto-opiskelijoiden on määrä palata tällä viikolla lähiopetukseen.