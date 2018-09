Suomi on maailman yhdenvertaisin maa

Elämänlaadussa Suomi on viidentenä ja kärkipaikkaa pitää Norja.

Suomi on eräs maailman parhaista maista mitattaessa valtion kykyä vastata väestön sosiaalisiin, yhteiskunnallisiin ja elinympäristöön liittyviin tarpeisiin. Tämä selviää tämän vuoden Social Progress Index (SPI) 2018 -tutkimuksesta. Asiasta kertoo tiedotteessaan Deloitte.

Suomi on listauksen mukaan maailman yhdenvertaisin maa. Kokonaisvertailussa Suomi on sijalla viisi. Suomella on vertailun mukaan parannettavaa erityisesti kansalaisten tasavertaisessa pääsyssä laadukkaaseen terveydenhuoltoon.

Vertailun ykköspaikalle kipusi tänä vuonna Norja. Toisen sijan sai Islanti ja kolmannen Sveitsi. Viime vuoden ykkönen Tanska on nyt neljännellä sijalla. Viisi parasta maata ovat samat kuin edellisenäkin vuonna, vain niiden keskinäinen järjestys on muuttunut. Ruotsi on pudonnut yhdenneksitoista sijalta kahdeksan.

Suomen erityinen vahvuus on tutkimuksen mukaan yksilöiden yhdenvertaisuus. Se tarkoittaa samoja oikeuksia ja vaikuttamisen mahdollisuuksia kaikille ihmisille, riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sosioekonomisesta asemasta tai näihin rinnastettavasta.

The Social Progress Index -menetelmän on kehittänyt professori Michael Porter yhteistyössä Massachusetts Institute of Technologyn (MIT), Deloitten ja alan johtavien kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Indeksin arvioinnit perustuvat yli 50 erilliseen mittariin. Tutkimus julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2013, jolloin arviossa oli mukana 50 maata. Tänä vuonna indeksissä listattiin 146 maata kattaen 98 prosenttia maailman väestöstä. Suomi on mukana viidettä kertaa.